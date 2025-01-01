DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseTransactionCommit 

DatabaseTransactionCommit

Completa l'esecuzione della transazione.

bool  DatabaseTransactionCommit(
   int  database      // handle database ricevuto in DatabaseOpen
   );

Parametri

database

[in] Handle database ricevuto in DatabaseOpen().

Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                   –  critical runtime error;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)              –  sql parameter contains an empty string;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)          –  insufficient memory;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – error converting a request into a UTF-8 string;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – internal database error;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   – invalid database handle;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               –  request execution error.

Nota

La funzione DatabaseTransactionCommit() completa tutte le transazioni eseguite dopo aver chiamato la funzione DatabaseBeginTransaction(). Qualsiasi transazione dovrebbe iniziare con la chiamata a DatabaseTransactionBegin() e terminare con la chiamata a DatabaseTransactionCommit() per il completamento con esito positivo.

