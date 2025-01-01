- DatabaseOpen
DatabaseTransactionCommit
Completa l'esecuzione della transazione.
|
bool DatabaseTransactionCommit(
Parametri
database
[in] Handle database ricevuto in DatabaseOpen().
Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – critical runtime error;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – sql parameter contains an empty string;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – insufficient memory;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – error converting a request into a UTF-8 string;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – internal database error;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid database handle;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – request execution error.
Nota
La funzione DatabaseTransactionCommit() completa tutte le transazioni eseguite dopo aver chiamato la funzione DatabaseBeginTransaction(). Qualsiasi transazione dovrebbe iniziare con la chiamata a DatabaseTransactionBegin() e terminare con la chiamata a DatabaseTransactionCommit() per il completamento con esito positivo.
Guarda anche
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback