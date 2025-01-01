DocumentazioneSezioni
Point

Restituisce la grandezza punti del corrente simbolo, nella valuta di quotazione.

double  Point();

Valore restituito

Il valore della variabile _Point che memorizza la grandezza in punti del corrente simbolo nella valuta di quotazione.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere la dimensione attuale del punto del simbolo nella valuta quotata
   double point = Point();
   
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   Print("Point size of the current symbol in the quote currency: "DoubleToString(point_Digits));
  /*
  risultato:
   Point size of the current symbol in the quote currency0.00001
  */
  }