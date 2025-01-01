- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Restituisce la grandezza punti del corrente simbolo, nella valuta di quotazione.
|
double Point();
Valore restituito
Il valore della variabile _Point che memorizza la grandezza in punti del corrente simbolo nella valuta di quotazione.
Esempio
|
//+------------------------------------------------------------------+