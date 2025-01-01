- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoInteger
Restituisce il valore di una proprietà integer per un oggetto o dispositivo OpenCL.
|
long CLGetInfoInteger(
Parametri
handle
[in] Un handle per l'oggetto OpenCL o il numero del dispositivo OpenCL. La numerazione dei dispositivi OpenCL inizia con zero.
prop
[in] Il tipo di una proprietà richiesta dall' enumarazione ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER, il cui valore si desidera ottenere.
Valore restituito
Il valore della proprietà in caso di successo o -1 in caso di errore. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
CL_DEVICE_COUNT
|
Il numero di dispositivi con supporto OpenCL. Questa proprietà non richiede specifiche del primo parametro, cioè si può passare un valore zero per il parametro handle.
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
Tipo di dispositivo
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
Identificatore unico del fornitore
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
Numero di attività parallele calcolate nel dispositivo OpenCL. Un gruppo di lavoro risolve un compito computazionale. Il valore minimo è 1
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
Set massima frequenza del dispositivo in MHz.
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
Dimensione della memoria globale del dispositivo in byte
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
Dimensione dei dati trattati (scena) di memoria locale in byte
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
Grandezza effettiva del buffer OpenCL in byte
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
Il numero totale dei gruppi di lavoro locali disponibili per un dispositivo OpenCL.
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
Il numero totale dei gruppi di lavoro locali disponibili per un programma OpenCL.
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
Grandezza della memoria locale (in byte) utilizzata da un programma OpenCL per risolvere tutti i task paralleli in un gruppo. Utilizzare CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE per ricevere il valore massimo disponibile
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
La grandezza minima della memoria privata (in byte) utilizzata da ogni attività nel kernel del programma OpenCL.
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
Il valore dell'ultimo errore OpenCL
|
int
L'enumerazione ENUM_CL_DEVICE_TYPE contiene i possibili tipi di dispositivi che supportano OpenCL. È possibile ricevere il tipo di dispositivo con il suo numero o l'handle dell'oggetto OpenCL chiamando CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE).
|
Identificatore
|
Descrizione
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
Acceleratori dedicati OpenCL (per esempio, the IBM CELL Blade). Questi dispositivi comunicano con il processore host usando una interconnessione periferica come PCIe.
|
CL_DEVICE_CPU
|
Un dispositivo OpenCL è il processore host. Il processore host esegue le implementazioni OpenCL ed è una CPU singola o CPU multi-core.
|
CL_DEVICE_GPU
|
Un dispositivo OpenCL che è una GPU.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
Il dispositivo OpenCL predefinito nel sistema. Il dispositivo predefinito non può essere un dispositivo CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
Acceleratori dedicati che non supportano i programmi scritti in OpenCL C.
Esempio:
|
voidOnStart()