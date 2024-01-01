CustomSymbolSetMarginRate

Imposta i tassi di margine in base al tipo di ordine ed alla direzione di un simbolo personalizzato.

bool CustomSymbolSetMarginRate(

const string symbol_name,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double initial_margin_rate,

double maintenance_margin_rate

);

Parametri

symbol_name

[in] Nome simbolo personalizzato.

order_type

[in] Tipo di Ordine.

initial_margin_rate

[in] Una variabile di tipo double con un tasso di margine iniziale. Il margine iniziale è un deposito cauzionale per un affare di 1 lotto nella direzione appropriata. Moltiplicando il tasso del margine iniziale, riceviamo l'importo dei fondi da riservare all'account quando piazziamo un ordine del tipo specificato.

maintenance_margin_rate

[in] Una variabile di tipo double con un tasso del margine di mantenimento. Il margine di mantenimento è un importo minimo per mantenere una posizione aperta di 1 lotto nella direzione appropriata. Moltiplicando il tasso dal margine di mantenimento, riceviamo l'importo dei fondi da riservare all'account dopo l'attivazione di un ordine del tipo specificato.

Valore Restituito

true – successo, altrimenti – false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetMarginRate.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // nome del simbolo personalizzato

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // nome del gruppo in cui un simbolo è stato creato

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // nome di un simbolo su cui è basata la personalizzazione



#define INITIAL_MARGIN_RATE 1.5 // tasso del margine iniziale

#define MAINTENANCE_MARGIN_RATE 1.5 // tasso del margine di mantenimento



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ottenere il codice di errore quando si crea un simbolo personalizzato

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//---- se il codice di errore non è 0 (creazione del simbolo riuscita) e non è 5304 (il simbolo è già stato creato) - lasciare

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- ottenere e stampare nel journal le proprietà del simbolo su cui si basa il simbolo personalizzato

//--- (tassi di margine iniziale e di mantenimento per ordini Buy e Sell)

double initial_margin_rate_buy=0;

double maintenance_margin_rate_buy=0;

double initial_margin_rate_sell=0;

double maintenance_margin_rate_sell=0;



if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy))

return;

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, ORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))

return;



PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:

"+

" Buy order initial margin rate: %f

Buy order maintenance margin rate: %f

"+

" Sell order initial margin rate: %f

Sell order maintenance margin rate: %f",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy, initial_margin_rate_sell, maintenance_margin_rate_sell);



//--- impostare altri valori per le proprietà del simbolo personalizzato

ResetLastError();

bool res=true;

res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, INITIAL_MARGIN_RATE, MAINTENANCE_MARGIN_RATE);

res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL,INITIAL_MARGIN_RATE, MAINTENANCE_MARGIN_RATE);



//--- se si è verificato un errore durante l'impostazione di una delle proprietà, visualizzare un messaggio appropriato nel journal

if(!res)

Print("CustomSymbolSetMarginRate() failed. Error ", GetLastError());



//--- ottenere e stampare nel journal le proprietà del simbolo personalizzato modificato

//--- (tassi di margine iniziale e di mantenimento per ordini Buy e Sell)

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy))

return;

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))

return;



PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':

"+

" Buy order initial margin rate: %f

Buy order maintenance margin rate: %f

"+

" Sell order initial margin rate: %f

Sell order maintenance margin rate: %f",

CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,

initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy, initial_margin_rate_sell, maintenance_margin_rate_sell);



//--- visualizzare un suggerimento sui tasti di terminazione dello script nel commento del grafico

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));



//--- attendere che i tasti Esc o Del vengano premuti per uscire da un ciclo infinito

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- premendo Del, eliminare il simbolo personalizzato creato

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- pulire il grafico prima di uscire

Comment("");

/*

risultato:

The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:

Buy order initial margin rate: 1.000000

Buy order maintenance margin rate: 0.000000

Sell order initial margin rate: 1.000000

Sell order maintenance margin rate: 0.000000

Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':

Buy order initial margin rate: 1.500000

Buy order maintenance margin rate: 1.500000

Sell order initial margin rate: 1.500000

Sell order maintenance margin rate: 1.500000

*/

}

//+---------------------------------------------------------------------------------------+

//| Creare un simbolo personalizzato, restituire un codice di errore |

//+---------------------------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- definire il nome di un simbolo su cui è basata la personalizzazione

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- se non è stato possibile creare un simbolo personalizzato e questo non corrisponde all'errore 5304, segnalarlo nel journal

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- successo

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rimuovere un simbolo personalizzato |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- nascondere il simbolo dalla finestra Market Watch

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- se non è stato possibile eliminare un simbolo personalizzato, segnalarlo nel journal e restituire 'false'

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- successo

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituzione dei tassi del margine |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetSymbolMarginRate(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double &initial_margin_rate, double &maintenance_margin_rate)

{

ResetLastError();

if(!SymbolInfoMarginRate(symbol, order_type, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate))

{

PrintFormat("%s: SymbolInfoMarginRate(%s, %s) failed. Error %d",__FUNCTION__, symbol, EnumToString(order_type), GetLastError());

return false;

}

return true;

}

Guarda anche

SymbolInfoMarginRate