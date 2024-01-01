DocumentazioneSezioni
CustomSymbolSetMarginRate

Imposta i tassi di margine in base al tipo di ordine ed alla direzione di un simbolo personalizzato.

bool  CustomSymbolSetMarginRate(
   const string       symbol_name,              // nome del simbolo
   ENUM_ORDER_TYPE    order_type,               // tipo di ordine
   double             initial_margin_rate,      // tasso del margine iniziale
   double             maintenance_margin_rate   // tasso del margine di mantenimento
   );

Parametri

symbol_name

[in]  Nome simbolo personalizzato.

order_type

[in]  Tipo di Ordine.

initial_margin_rate

[in] Una variabile di tipo double con un tasso di margine iniziale. Il margine iniziale è un deposito cauzionale per un affare di 1 lotto nella direzione appropriata. Moltiplicando il tasso del margine iniziale, riceviamo l'importo dei fondi da riservare all'account quando piazziamo un ordine del tipo specificato.

maintenance_margin_rate

[in] Una variabile di tipo double con un tasso del margine di mantenimento. Il margine di mantenimento è un importo minimo per mantenere una posizione aperta di 1 lotto nella direzione appropriata. Moltiplicando il tasso dal margine di mantenimento, riceviamo l'importo dei fondi da riservare all'account dopo l'attivazione di un ordine del tipo specificato.

Valore Restituito

true – successo, altrimenti – false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

 

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    CustomSymbolSetMarginRate.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"  // nome del simbolo personalizzato
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"        // nome del gruppo in cui un simbolo è stato creato
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()       // nome di un simbolo su cui è basata la personalizzazione
 
#define   INITIAL_MARGIN_RATE       1.5         // tasso del margine iniziale
#define   MAINTENANCE_MARGIN_RATE   1.5         // tasso del margine di mantenimento
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere il codice di errore quando si crea un simbolo personalizzato
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//---- se il codice di errore non è 0 (creazione del simbolo riuscita) e non è 5304 (il simbolo è già stato creato) - lasciare
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
      
//--- ottenere e stampare nel journal le proprietà del simbolo su cui si basa il simbolo personalizzato
//--- (tassi di margine iniziale e di mantenimento per ordini Buy e Sell)
   double initial_margin_rate_buy=0;
   double maintenance_margin_rate_buy=0;
   double initial_margin_rate_sell=0;
   double maintenance_margin_rate_sell=0;
   
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINORDER_TYPE_BUYinitial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buy))
      return;
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
      return;
   
   PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
               "  Buy order initial margin rate: %f\n  Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
               "  Sell order initial margin rate: %f\n  Sell order maintenance margin rate: %f",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               initial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buyinitial_margin_rate_sellmaintenance_margin_rate_sell);
   
//--- impostare altri valori per le proprietà del simbolo personalizzato
   ResetLastError();
   bool res=true;
   res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_BUYINITIAL_MARGIN_RATEMAINTENANCE_MARGIN_RATE);
   res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_SELL,INITIAL_MARGIN_RATEMAINTENANCE_MARGIN_RATE);
 
//--- se si è verificato un errore durante l'impostazione di una delle proprietà, visualizzare un messaggio appropriato nel journal
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetMarginRate() failed. Error "GetLastError());
   
//--- ottenere e stampare nel journal le proprietà del simbolo personalizzato modificato
//--- (tassi di margine iniziale e di mantenimento per ordini Buy e Sell)
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_BUYinitial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buy))
      return;
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
      return;
   
   PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
               "  Buy order initial margin rate: %f\n  Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
               "  Sell order initial margin rate: %f\n  Sell order maintenance margin rate: %f",
               CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN
               initial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buyinitial_margin_rate_sellmaintenance_margin_rate_sell);
   
//--- visualizzare un suggerimento sui tasti di terminazione dello script nel commento del grafico
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
 
//--- attendere che i tasti Esc o Del vengano premuti per uscire da un ciclo infinito
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- premendo Del, eliminare il simbolo personalizzato creato
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- pulire il grafico prima di uscire
   Comment("");
   /*
   risultato:
   The 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created:
     Buy order initial margin rate1.000000
     Buy order maintenance margin rate0.000000
     Sell order initial margin rate1.000000
     Sell order maintenance margin rate0.000000
   Custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD':
     Buy order initial margin rate1.500000
     Buy order maintenance margin rate1.500000
     Sell order initial margin rate1.500000
     Sell order maintenance margin rate1.500000
   */
  }
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
//| Creare un simbolo personalizzato, restituire un codice di errore |
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- definire il nome di un simbolo su cui è basata la personalizzazione
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- se non è stato possibile creare un simbolo personalizzato e questo non corrisponde all'errore 5304, segnalarlo nel journal
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- successo
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rimuovere un simbolo personalizzato |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- nascondere il simbolo dalla finestra Market Watch
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- se non è stato possibile eliminare un simbolo personalizzato, segnalarlo nel journal e restituire 'false'
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- successo
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Restituzione dei tassi del margine                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetSymbolMarginRate(const string symbolconst ENUM_ORDER_TYPE order_typedouble &initial_margin_ratedouble &maintenance_margin_rate)
  {
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoMarginRate(symbolorder_typeinitial_margin_ratemaintenance_margin_rate))
     {
      PrintFormat("%s: SymbolInfoMarginRate(%s, %s) failed. Error %d",__FUNCTION__symbolEnumToString(order_type), GetLastError());
      return false;
     }
   return true;
  }

 

