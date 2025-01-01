- Struttura del Tipo Data
- Struttura dei parametri di Input
- Struttura Dati dello Storico
- Struttura del Depth of Market
- Struttura Richiesta di Trade
- Struttura di Risultati di Richiesta Controllo
- Struttura di un Risultato di Richiesta di Trade
- Struttura di una Transazione di Trade
- Struttura per i Prezzi Correnti
- Economic Сalendar structures
La struttura dei parametri di input degli Indicatori (MqlParam)
La struttura MqlParam è stata appositamente progettata per fornire parametri di input quando si crea l'handle di un indicatore tecnico utilizzando la funzione IndicatorCreate ().
struct MqlParam
Tutti i parametri di input di un indicatore vengono trasmessi sottoforma di array di tipo MqlParam, il campo type di ciascun elemento di questa matrice specifica il tipo di dati trasmessi dall'elemento. I valori degli indicatori devono essere prima immessi nei campi appropriati per ogni elemento (in integer_value, In double_value o valore_stringa) a seconda del valore dell' ENUM_DATATYPE enumerazione che è specificata nel campo type(campo).
Se il valore IND_CUSTOM viene passato per terzo come tipo di indicatore alla funzione IndicatorCreate(), il primo elemento dell'array di parametri di input deve avere il campo type con il valore di TYPE_STRING dall'enumerazione ENUM_DATATYPE, ed il campo string_value deve contenere il nome dell' indicatore personalizzato.