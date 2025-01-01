DocumentazioneSezioni
La struttura dei parametri di input degli Indicatori (MqlParam)

La struttura MqlParam è stata appositamente progettata per fornire parametri di input quando si crea l'handle di un indicatore tecnico utilizzando la funzione IndicatorCreate ().

struct MqlParam
  {
   ENUM_DATATYPE     type;                    // tipo di parametro di input, valore di ENUM_DATATYPE
   long              integer_value;           // campo per memorizzare un tipo integer
   double            double_value;            // campo per memorizzare il tipo double
   string            string_value;            // campo per memorizzare il tipo stringa
  };

Tutti i parametri di input di un indicatore vengono trasmessi sottoforma di array di tipo MqlParam, il campo type di ciascun elemento di questa matrice specifica il tipo di dati trasmessi dall'elemento. I valori degli indicatori devono essere prima immessi nei campi appropriati per ogni elemento (in integer_value, In double_value o valore_stringa) a seconda del valore dell' ENUM_DATATYPE enumerazione che è specificata nel campo type(campo).

Se il valore IND_CUSTOM viene passato per terzo come tipo di indicatore alla funzione IndicatorCreate(), il primo elemento dell'array di parametri di input deve avere il campo type con il valore di TYPE_STRING dall'enumerazione ENUM_DATATYPE, ed il campo string_value deve contenere il nome dell' indicatore personalizzato.