FileReadString

La funzione legge da una stringa dalla posizione corrente di un puntatore di file in un file.

string FileReadString(

int file_handle,

int length=-1

);

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

length=-1

[in] Numero di caratteri da leggere.

Valore restituito

Linea letta (stringa).

Nota

Durante si legge da un file-bin. la lunghezza della stringa da leggere deve essere specificata. Quando si legge da un file-txt la lunghezza della stringa non è richiesta, e la stringa sarà letta dalla posizione attuale al carattere di avanzamento riga "\r

". Durante la lettura da un file CSV, la lunghezza della stringa non è necessaria inoltre, la stringa verrà letta dalla posizione corrente fino al più vicino delimitatore o fino al carattere di fine stringa di testo.

Se il file viene aperto con il flag FILE_ANSI, allora la riga letta viene convertita in Unicode.

Esempio (il file ottenuto fopo l'esecuzione dell'esempio per la funzione FileWriteInteger è qui utilizzato)

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri per la lettura dei dati

input string InpFileName="Trend.bin"; // nome del file

input string InpDirectoryName="Data"; // nome della directory

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- apre il file

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s il file è disponibile per la lettura",InpFileName);

PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- variabili aggiuntive

int str_size;

string str;

//--- legge i dati dal file

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- trova come molti simboli vengono usati per scrivere l'orario

str_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

//--- legge la stringa

str=FileReadString(file_handle,str_size);

//--- fa il print della stringa

PrintFormat(str);

}

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

PrintFormat("I dati vengono letti, il file %s è chiuso",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());

}

Vedi anche

Tipo string, Conversione Dati, FileWriteInteger