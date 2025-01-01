- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
La funzione legge da una stringa dalla posizione corrente di un puntatore di file in un file.
string FileReadString(
Parametri
file_handle
[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().
length=-1
[in] Numero di caratteri da leggere.
Valore restituito
Linea letta (stringa).
Nota
Durante si legge da un file-bin. la lunghezza della stringa da leggere deve essere specificata. Quando si legge da un file-txt la lunghezza della stringa non è richiesta, e la stringa sarà letta dalla posizione attuale al carattere di avanzamento riga "\r\n". Durante la lettura da un file CSV, la lunghezza della stringa non è necessaria inoltre, la stringa verrà letta dalla posizione corrente fino al più vicino delimitatore o fino al carattere di fine stringa di testo.
Se il file viene aperto con il flag FILE_ANSI, allora la riga letta viene convertita in Unicode.
Esempio (il file ottenuto fopo l'esecuzione dell'esempio per la funzione FileWriteInteger è qui utilizzato)
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script
