//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Test_ChartSaveTemplate.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input string symbol="GBPUSD"; // Il simbolo di un nuovo grafico

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // Il timeframe di un nuovo grafico

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- Per prima cosa alleghiamo gli indicatori al grafico

int handle;

//--- Preparariamo l'indicatore per l'uso

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // Fallimento, quindi uscita

//--- Alleghiamo l'indicatore al grafico corrente, ma in una finestra separata.

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("Fallimento nell'allegare al grafico %s/%s l'indicatore con l'handle=%d. Codice errore %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- Termina operazione del programma

return;

}

//--- Aggiorna il del grafico per visualizzare l'indicatore

ChartRedraw();

//--- Trova le ultime due fratture del zig-zag

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("Fallimento nel trovare le ultime due fratture del ZigZag!");

//--- Termina operazione del programma

return;

}

//--- Ora colleghiamo un canale di deviazione standard

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("Fallimento nel creare l'oggetto %s. Codice errore %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- Il canale è stato creato, definiamo il secondo punto

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- Imposta un testo tooltip per il canale

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo dall' MQL5 Help");

//--- Aggiorna il grafico

ChartRedraw();

}

//--- Salva il risultato in un template

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- Apre un nuovo grafico ed applica un template salvato ad esso

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- Abilita i suggerimenti per gli oggetti grafici

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- Applica il template salvato al grafico

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea un handle a zig-zag e garantisce la disponibilità dei suoi dati |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- L'indicatore Zigzag deve essere situato in terminal_data_folder\MQL5\Examples

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: Fallimento nel creare l' handle dell' indicatore ZigZag. Codice errore %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- Quando si crea un handle di indicatore, esso richiede tempo per calcolare i valori

int k=0; // Il numero di tentativi di attesa per il calcolo dell'indicatore

//--- Attende per il calcolo in un ciclo, fermandosi a 50 millisecondi se il calcolo non è ancora pronto

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- Mostra il numero di tentativi

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- Aspettare 50 millisecondi di attesa fino a quando l'indicatore viene calcolato

Sleep(50);

//--- Se più di 100 tentativo, allora c'è qualcosa che non va

if(k>100)

{

//--- Riporta un problema

PrintFormat("Fallimento nel calcolo dell' indicatore per %d tentativi!");

//--- Termina operazione del programma

return false;

}

}

//--- Tutto è pronto, l'indicatore viene creato ed i valori sono calcolati

return true;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cerca le ultime 2 fratture zigzag e le piazza negli array |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // Un array per i valori del zigzag

datetime times[]; // Un array per ottenere l'orario

int size=100; // Grandezza dell'array

ResetLastError();

//--- Copia gli ultimi 100 valori dell'indicatore

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- Controlla il numero di valori copiati

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: Fallimento nel copiare %d valori dell' indicatore con l'handle=%d. Codice errore %d",

__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());

return false;

}

//--- Definisce l'ordine di accesso alla matrice come in una timeseries

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- Scrivi qui il numero di barre, in cui le fratture sono state trovate

int positions[];

//--- Imposta la grandezza dell'array

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//--- Contatori

int i=0,k=0;

//--- Avvia la ricerca delle fratture

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- Non siamo interessati a valori vuoti

if(v!=0.0)

{

//--- Ricorda il numero della barra

positions[k]=i;

//--- Ricorda il valore del zigzag sulla frattura

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- Incrementa il contatore

k++;

//--- Se vengono trovate due fratture, interrompere il ciclo

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- Definisce l'ordine di accesso agli array come in una timeseries

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: Fallimento nella copia di %d valori da CopyTime(). Codice errore %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- Apre l'orario di apertura della barra, in cui le ultime 2 fratture si sono verificate

get_times[0]=times[positions[1]];// Il penultimo valore, sarà scritto come la prima frattura

get_times[1]=times[positions[2]];// Il terzultimo valore sarà la seconda frattura

PrintFormat("%s: first=%s, second=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- Successo

return true;

}