- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
Funzioni di Conversione
Questo è un gruppo di funzioni che forniscono la conversione dei dati da un formato ad un altro.
La funzione NormalizeDouble() dev' essere appositamente notata in quanto fornisce la necessaria precisione della presentazione del prezzo. Nelle operazioni di trading, in alcun modo i prezzi non normalizzati possono essere utilizzati se la loro precisione, anche di una cifra eccede quella richiesta dal tal trade server.
|
Funzione
|
Azione
|
Conversione di un codice di simboli in una stringa di un carattere
|
Conversione di un valore numerico ad una riga di testo con una precisione specificata
|
Conversione di un valore di enumerazione di qualsiasi tipo a stringa
|
Arrotondamento di un numero in virgola mobile a una precisione specificata
|
La conversione di una stringa contenente una rappresentazione simbolo di numero in numero di tipo double
|
Conversione di una stringa contenente una rappresentazione di un simbolo di numero in numero di tipo long
|
Conversione di una stringa contenente l'ora o la data in formato di tipo datetime "aaaa.mm.gg [oo:mi]"
|
Conversione di un valore contenente il tempo in secondi trascorsi dal 01.01.1970 in una stringa di formato "aaaa.mm.gg. oo:mi" formato
|
Conversione di int in una stringa di lunghezza predefinita
|
Conversione codice simbolo (unicode) in stringa costituida da un-simbolo
|
Copia parte array in una stringa
|
Copia in senso-simbolo di una una stringa ad una parte dell' array selezionato di tipo ushort
|
Conversione del codice simbolo (ansi) in un array costituito da un-simbolo
|
Copia senso-simbolo di una string convertita da Unicode ad ANSI, in un luogo selezionato di array di tipo uchar
|
Copia l'array di tipo uchar sulla struttura POD
|
Copia struttura POD nell'array di tipo uchar
|
Conversione del tipo colore in tipo uint per ricevere la rappresentazione ARGB del colore.
|
Conversione del valore del colore in stringa come "R,G,B"
|
Conversione stringa "R,G,B" o una stringa con il nome del colore in valore di tipo di colore
|
Conversione numero in stringa secondo il formato predefinito
