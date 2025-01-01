DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoFunzioni di Conversione 

Funzioni di Conversione

Questo è un gruppo di funzioni che forniscono la conversione dei dati da un formato ad un altro.

La funzione NormalizeDouble() dev' essere appositamente notata in quanto fornisce la necessaria precisione della presentazione del prezzo. Nelle operazioni di trading, in alcun modo i prezzi non normalizzati possono essere utilizzati se la loro precisione, anche di una cifra eccede quella richiesta dal tal trade server.

Funzione

Azione

CharToString

Conversione di un codice di simboli in una stringa di un carattere

DoubleToString

Conversione di un valore numerico ad una riga di testo con una precisione specificata

EnumToString

Conversione di un valore di enumerazione di qualsiasi tipo a stringa

NormalizeDouble

Arrotondamento di un numero in virgola mobile a una precisione specificata

StringToDouble

La conversione di una stringa contenente una rappresentazione simbolo di numero in numero di tipo double

StringToInteger

Conversione di una stringa contenente una rappresentazione di un simbolo di numero in numero di tipo long

StringToTime

Conversione di una stringa contenente l'ora o la data in formato di tipo datetime "aaaa.mm.gg [oo:mi]"

TimeToString

Conversione di un valore contenente il tempo in secondi trascorsi dal 01.01.1970 in una stringa di formato "aaaa.mm.gg. oo:mi" formato

IntegerToString

Conversione di int in una stringa di lunghezza predefinita

ShortToString

Conversione codice simbolo (unicode) in stringa costituida da un-simbolo

ShortArrayToString

Copia parte array in una stringa

StringToShortArray

Copia in senso-simbolo di una una stringa ad una parte dell' array selezionato di tipo ushort

CharArrayToString

Conversione del codice simbolo (ansi) in un array costituito da un-simbolo

StringToCharArray

Copia senso-simbolo di una string convertita da Unicode ad ANSI, in un luogo selezionato di array di tipo uchar

CharArrayToStruct

Copia l'array di tipo uchar sulla struttura POD

StructToCharArray

Copia struttura POD nell'array di tipo uchar

ColorToARGB

Conversione del tipo colore in tipo uint per ricevere la rappresentazione ARGB del colore.

ColorToString

Conversione del valore del colore in stringa come "R,G,B"

StringToColor

Conversione stringa "R,G,B" o una stringa con il nome del colore in valore di tipo di colore

StringFormat

Conversione numero in stringa secondo il formato predefinito

Vedi anche

L'uso di una tabella Codici