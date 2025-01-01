FileGetInteger

Ottiene una proprietà integer di un file. Ci sono due varianti della funzione.

1. Ottine una proprietà dall'handle del file.

long FileGetInteger(

int file_handle,

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER property_id

);

2. Ottiene la proprietà dal nome del file.

long FileGetInteger(

const string file_name,

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER property_id,

bool common_folder=false

);

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

file_name

[in] Nome file.

property_id

[in] ID proprietà File . Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER. Se la seconda variante della fuzione viene usata, puoi ricevere solo i valori delle seguenti proprietà: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE e FILE_SIZE.

common_folder=false

[in] Punta alla locazione del file. Se il parametro è false, viene visualizzata la cartella dati del terminale. Altrimenti è sottointeso che il file è in una cartella condivisa da tutti i terminali \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON).

Valore restituito

Il valore della proprietà. In caso di errore, viene restituito -1. Per ottenere un codice di errore usare la funzione GetLastError().>

Se una cartella viene specificata quando si ottengono le proprietà dal nome, la funzione avrà errore 5018 (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) in ogni caso, though the return value will be correct.

Nota

La funzione cambia sempre il codice dell'errore. In caso di completamento di successo, il codice dell'errore è resettato a NULL.

Esempio:

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input string InpFileName="data.csv";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

long l=0;

//--- apre il file

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_CSV);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- fa il print di tutte le informazioni sul file

Print(InpFileName," file info:");

FileInfo(handle,FILE_EXISTS,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_CREATE_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_MODIFY_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_ACCESS_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_SIZE,l,"other");

FileInfo(handle,FILE_POSITION,l,"other");

FileInfo(handle,FILE_END,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_COMMON,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_TEXT,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_BINARY,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_CSV,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_ANSI,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_READABLE,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_WRITABLE,l,"bool");

//--- chiude il file

FileClose(handle);

}

else

PrintFormat("%s il file non è stato aperto, ErrorCode = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Mostra il valore della proprietà del file |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void FileInfo(const int handle,const ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER id,

long l,const string type)

{

//--- ricevere il valore della proprietà

ResetLastError();

if((l=FileGetInteger(handle,id))!=-1)

{

//--- il valore ricevuto, lo mostra nel formato corretto

if(!StringCompare(type,"bool"))

Print(EnumToString(id)," = ",l ? "true" : "false");

if(!StringCompare(type,"date"))

Print(EnumToString(id)," = ",(datetime)l);

if(!StringCompare(type,"other"))

Print(EnumToString(id)," = ",l);

}

else

Print("Error, Code = ",GetLastError());

}

Vedi anche

Operazioni sui File, Proprietà dei File