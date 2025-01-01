- FileSelectDialog
FileGetInteger
Ottiene una proprietà integer di un file. Ci sono due varianti della funzione.
1. Ottine una proprietà dall'handle del file.
long FileGetInteger(
2. Ottiene la proprietà dal nome del file.
long FileGetInteger(
Parametri
file_handle
[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().
file_name
[in] Nome file.
property_id
[in] ID proprietà File . Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER. Se la seconda variante della fuzione viene usata, puoi ricevere solo i valori delle seguenti proprietà: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE e FILE_SIZE.
common_folder=false
[in] Punta alla locazione del file. Se il parametro è false, viene visualizzata la cartella dati del terminale. Altrimenti è sottointeso che il file è in una cartella condivisa da tutti i terminali \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON).
Valore restituito
Il valore della proprietà. In caso di errore, viene restituito -1. Per ottenere un codice di errore usare la funzione GetLastError().>
Se una cartella viene specificata quando si ottengono le proprietà dal nome, la funzione avrà errore 5018 (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) in ogni caso, though the return value will be correct.
Nota
La funzione cambia sempre il codice dell'errore. In caso di completamento di successo, il codice dell'errore è resettato a NULL.
Esempio:
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script
