iBands

La funzione restituisce l'handle dell'indicatore Bollinger Bands®.

int  iBands(
   string              symbol,            // nome del simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // periodo
   int                 bands_period,      // periodo per il calcolo medio della linea
   int                 bands_shift,       // slittamento orizzontale dell'indicatore
   double              deviation,         // numero di deviazioni standard
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // tipo di prezzo o handle
   );

Parametri

symbol

[in] Il nome del simbolo dello strumento finanziario, i cui dati devono essere utilizzati per calcolare l'indicatore. Il valore NULL significa il simbolo corrente.

period

[in] Il valore del periodo può essere uno dei valori ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa il corrente timefreame.

bands_period

[in] Il periodo medio della linea principale dell'indicatore.

bands_shift

[in] Lo slittamento dell'indicatore relativo al grafico dei prezzi.

deviazione

[in] Deviazione dalla linea principale.

applied_price

[in] Il prezzo utilizzato. Può essere una qualsiasi delle costanti ENUM_APPLIED_PRICE o un handle di un altro indicatore.

Valore restituito

Restituisce l'handle di un indicatore tecnico specificato, in caso di fallimento restituisce INVALID_HANDLE. La memoria del computer può essere liberata da un indicatore che non è più utilizzato, utilizzando la funzione IndicatorRelease(), al quale l'handle indicatore viene passato.

Nota

I numeri del buffer sono i seguenti: 0 - BASE_LINE, 1 - UPPER_BAND, 2 - LOWER_BAND

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                Demo_iBands.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicatore dimostra come ottenere i dati"
#property description "dei buffers indicatore per l'indicatore tecnico iBands."
#property description "Il simbolo e timeframe usati per i calcoli dell'indicatore,"
#property description "vengono impostati dai parametri simbolo e periodo."
#property description "Il metodo per la creazione dell'handle è impostato attraverso il parametro 'type' (funzione type)."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- il tracciamento di Upper
#property indicator_label1  "Upper"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- il tracciamento Lower
#property indicator_label2  "Lower"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- il tracciamento Middle
#property indicator_label3  "Middle"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Enumerazione dei metodi della creazione dell'handle                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iBands,            // uso iBands
   Call_IndicatorCreate    // usa IndicatorCreate
  };
//--- parametri di input
input Creation             type=Call_iBands;          // tipo di funzione 
input int                  bands_period=20;           // periodo della media mobile (_*moving average)
input int                  bands_shift=0;             // slittamento
input double               deviation=2.0;             // numero di deviazioni standard
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE// tipo di prezzo
input string               symbol=" ";                // simbolo 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // timeframe
//--- buffers indicatore
double         UpperBuffer[];
double         LowerBuffer[];
double         MiddleBuffer[];
//--- variabile per memorizzare l'handle dell'indicatore iBands
int    handle;
//--- variabile per memorizzare
string name=symbol;
//--- nome dell'indicatore sul grafico
string short_name;
//--- manterremo il numero di valori nell'indicatore Bollinger Bands
int    bars_calculated=0;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- assegnazione di array di buffer indicatori
   SetIndexBuffer(0,UpperBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,LowerBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,MiddleBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- impostiamo lo slittamento per ogni linea
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,bands_shift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,bands_shift);      
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,bands_shift);      
//--- determinare il simbolo per cui viene disegnato l'indicatore
   name=symbol;
//--- eliminare gli spazi a destra e a sinistra
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- se il risultato è zero nella lunghezza della stringa 'name'
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prende il simbolo del grafico indicatore a cui è attaccato
      name=_Symbol;
     }
//--- crea l'handle dell'indicatore
   if(type==Call_iBands)
      handle=iBands(name,period,bands_period,bands_shift,deviation,applied_price);
   else
     {
      //--- riempie la struttura con i parametri dell'indicatore
      MqlParam pars[4];
      //--- periodo di ma
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=bands_period;
      //--- slittamento
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=bands_shift;
      //--- numero di deviazione standard
      pars[2].type=TYPE_DOUBLE;
      pars[2].double_value=deviation;
      //--- tipo di prezzo
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=applied_price;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_BANDS,4,pars);
     }
//--- se l'handle non viene creato
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dice riguardo il fallimento e l'output del codice di errore
      PrintFormat("Fallimento nel creare l'handle dell'indicatore iBands per il simbolo %s/%s, codice errore %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- l'indicatore si ferma precocemente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Mostra il simbolo/timeframe per cui è calcolato l'indicatore Bollinger Bands
   short_name=StringFormat("iBands(%s/%s, %d,%d,%G,%s)",name,EnumToString(period),
                           bands_period,bands_shift,deviation,EnumToString(applied_price));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inizializzazione normale dell'indicatore  
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- numero di valori copiati dall' indicatore iBands
   int values_to_copy;
//--- determina il numero di valori calcolati in dell'indicatore
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() returned %d, error code %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- se è il primo inizio del calcolo dell'indicatore o se il numero di valori dell'indicatore iBands è cambiato
//--- o se è necessario calcolare l'indicatore per due o più barre (significa che qualcosa è cambiato nello storico prezzi)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- se la grandezza dei buffer indicatore è maggiore del numero di valori dell'indicatore iBands per il simbolo/periodo, allora non copiamo tutto 
      //--- altrimenti, copiamo meno della grandezza del buffer indicatore
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- vuol dire che non è la prima volta del calcolo dell'indicatore, e dopo l'ultima chiamata di OnCalculate() )
      //--- per il calcolo non viene aggiunta più di una barra
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- riempie gli array con valori dell'indicatore Bollinger Bands
//--- se FillArraysFromBuffer restituisce false, significa che l'informazione non è ancora pronta, chiude l'operazione
   if(!FillArraysFromBuffers(MiddleBuffer,UpperBuffer,LowerBuffer,bands_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- forma il messaggio
   string comm=StringFormat("%s ==>  Valore aggiornato nell'indicatore %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- visualizza il messaggio di servizio sul grafico
   Comment(comm);
//--- memorizzare il numero di valori dell'indicatore Bollinger Bands
   bars_calculated=calculated;
//--- restituisce il valore prev_calculated per la chiamata successiva
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie il buffer indicatore dall'indicatore iBands                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &base_values[],     // buffer indicatore della linea media di Bollinger Bands
                           double &upper_values[],    // buffer indicatore del bordo superiore
                           double &lower_values[],    // buffer indicatore del bordo inferiore
                           int shift,                 // slittamento
                           int ind_handle,            // handle dell'indicatore iBands
                           int amount                 // numero di valori copiati
                           )
  {
//--- resetta codice errore
   ResetLastError();
//--- riempie una parte dell'array MiddleBuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-shift,amount,base_values)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iBands, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
 
//--- riempie una parte dell'array UpperBuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-shift,amount,upper_values)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iBands, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
 
//--- riempie una parte dell'array LowerBuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-shift,amount,lower_values)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iBands, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
//--- tutto è ok
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione deinizializzazione indicatore                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- cancella il grafico dopo aver eliminato l'indicatore
   Comment("");
  }