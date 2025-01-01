Funzioni del calendario economico

Questa sezione descrive le funzioni per lavorare con il calendario economico disponibile direttamente nella piattaforma MetaTrader. Il calendario economico è un'enciclopedia già pronta con descrizioni di indicatori macroeconomici, le loro date di rilascio e gradi di importanza. I valori rilevanti degli indicatori macroeconomici vengono inviati alla piattaforma MetaTrader proprio al momento della pubblicazione e vengono visualizzati su un chart come tag che consente di monitorare visivamente gli indicatori richiesti in base a Paesi, valute e importanza.

Tutte le funzioni per lavorare con il calendario economico utilizzano l'ora del trade server (TimeTradeServer). Ciò significa che il tempo nella struttura MqlCalendarValue e gli input di tempo nelle funzioni CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory sono impostate nel fuso orario del trade server, piuttosto che nell'ora locale dell' utente.

Le funzioni del calendario economico consentono di condurre l'analisi automatica degli eventi in arrivo in base a criteri di importanza personalizzati da una prospettiva del paese/valuta necessario.