- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
Funzioni del calendario economico
Questa sezione descrive le funzioni per lavorare con il calendario economico disponibile direttamente nella piattaforma MetaTrader. Il calendario economico è un'enciclopedia già pronta con descrizioni di indicatori macroeconomici, le loro date di rilascio e gradi di importanza. I valori rilevanti degli indicatori macroeconomici vengono inviati alla piattaforma MetaTrader proprio al momento della pubblicazione e vengono visualizzati su un chart come tag che consente di monitorare visivamente gli indicatori richiesti in base a Paesi, valute e importanza.
Tutte le funzioni per lavorare con il calendario economico utilizzano l'ora del trade server (TimeTradeServer). Ciò significa che il tempo nella struttura MqlCalendarValue e gli input di tempo nelle funzioni CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory sono impostate nel fuso orario del trade server, piuttosto che nell'ora locale dell' utente.
Le funzioni del calendario economico consentono di condurre l'analisi automatica degli eventi in arrivo in base a criteri di importanza personalizzati da una prospettiva del paese/valuta necessario.
Funzione
Azione
Ottiene una descrizione del Paese tramite il suo ID
Ottiene una descrizione dell'evento tramite il suo ID
Ottiene una descrizione del valore dell'evento tramite il suo ID
Ottiene la serie di nomi dei Paesi disponibili nel calendario
Ottiene l'array delle descrizioni di tutti gli eventi disponibili nel calendario con un codice Paese specificato
Ottiene l'array di descrizioni di tutti gli eventi disponibili nel calendario in base ad una valuta specificata
Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi in un intervallo di tempo specificato da un ID evento
Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi in un intervallo di tempo specificato con la possibilità di ordinare per Paese e/o valuta
Ottiene l'array di valori di eventi in base al suo ID dallo stato del database del calendario con un change_id specificato
Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi con la possibilità di ordinare per Paese e/o valuta dallo stato del database del calendario con un change_id specificato