Simboli Personalizzati

Funzioni per la creazione e la modifica delle proprietà dei simboli personalizzati.

Quando si collega il terminale a un determinato trade server, un utente è in grado di lavorare con le time series dei simboli finanziari forniti da un broker. I simboli finanziari disponibili vengono visualizzati come un elenco nella finestra del Market Watch. Un gruppo separato di funzioni consente di ricevere dati sulle proprietà dei simboli, sessioni di trading ed aggiornamenti della profondità di mercato(market depth).

Il gruppo di funzioni descritte in questa sezione consente la creazione di simboli personalizzati. A tal fine, gli utenti possono applicare i simboli esistenti del trade server, i file di testo o le origini dati esterne.

Funzione

Azione

CustomSymbolCreate

Creare un simbolo personalizzato con il nome specificato nel gruppo specificato

CustomSymbolDelete

Eliminare un simbolo personalizzato con il nome specificato

CustomSymbolSetInteger

Impostare il valore di proprietà del tipo intero per un simbolo personalizzato

CustomSymbolSetDouble

Impostare il valore di proprietà del tipo reale per un simbolo personalizzato

CustomSymbolSetString

Impostare il valore della proprietà di tipo stringa per un simbolo personalizzato

CustomSymbolSetMarginRate

Impostare i tassi di margine in base al tipo di ordine e alla direzione di un simbolo personalizzato

CustomSymbolSetSessionQuote

Imposta l'ora di inizio e fine della sessione di quotazioni specificata per il simbolo ed il giorno della settimana specificati

CustomSymbolSetSessionTrade

Impostare l'ora di inizio e fine della sessione di trading specificata per il simbolo e il giorno della settimana specificati

CustomRatesDelete

Elimina tutte le barre dalla cronologia dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato

CustomRatesReplace

Sostituisce completamente lo storico dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato con i dati dell'array tipo MqlRates

CustomRatesUpdate

Aggiunge barre mancanti allo storico dei simboli custom e sostituisce i dati esistenti con quelli dell'array tipo MqlRates

CustomTicksAdd

Aggiunge i dati da un array del tipo MqlTick alla cronologia dei prezzi di un simbolo personalizzato. Il simbolo personalizzato deve essere selezionato nella finestra del Watch Market.

CustomTicksDelete

Eliminare tutti i ticks dallo storico dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato

CustomTicksReplace

Sostituisce completamente lo storico dei prezzi del simbolo personalizzato entro l'intervallo di tempo specificato con i dati dell'array di tipo MqlTick

CustomBookAdd

Passa lo status del Depth of Market per un simbolo personalizzato