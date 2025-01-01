- CustomSymbolCreate
Simboli Personalizzati
Funzioni per la creazione e la modifica delle proprietà dei simboli personalizzati.
Quando si collega il terminale a un determinato trade server, un utente è in grado di lavorare con le time series dei simboli finanziari forniti da un broker. I simboli finanziari disponibili vengono visualizzati come un elenco nella finestra del Market Watch. Un gruppo separato di funzioni consente di ricevere dati sulle proprietà dei simboli, sessioni di trading ed aggiornamenti della profondità di mercato(market depth).
Il gruppo di funzioni descritte in questa sezione consente la creazione di simboli personalizzati. A tal fine, gli utenti possono applicare i simboli esistenti del trade server, i file di testo o le origini dati esterne.
|
Funzione
|
Azione
|
Creare un simbolo personalizzato con il nome specificato nel gruppo specificato
|
Eliminare un simbolo personalizzato con il nome specificato
|
Impostare il valore di proprietà del tipo intero per un simbolo personalizzato
|
Impostare il valore di proprietà del tipo reale per un simbolo personalizzato
|
Impostare il valore della proprietà di tipo stringa per un simbolo personalizzato
|
Impostare i tassi di margine in base al tipo di ordine e alla direzione di un simbolo personalizzato
|
Imposta l'ora di inizio e fine della sessione di quotazioni specificata per il simbolo ed il giorno della settimana specificati
|
Impostare l'ora di inizio e fine della sessione di trading specificata per il simbolo e il giorno della settimana specificati
|
Elimina tutte le barre dalla cronologia dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato
|
Sostituisce completamente lo storico dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato con i dati dell'array tipo MqlRates
|
Aggiunge barre mancanti allo storico dei simboli custom e sostituisce i dati esistenti con quelli dell'array tipo MqlRates
|
Aggiunge i dati da un array del tipo MqlTick alla cronologia dei prezzi di un simbolo personalizzato. Il simbolo personalizzato deve essere selezionato nella finestra del Watch Market.
|
Eliminare tutti i ticks dallo storico dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato
|
Sostituisce completamente lo storico dei prezzi del simbolo personalizzato entro l'intervallo di tempo specificato con i dati dell'array di tipo MqlTick
|
Passa lo status del Depth of Market per un simbolo personalizzato