#property description "L'Expert Advisor dimostra come creare una serie di immagini del corrente"

#property description "grafico usando la funzione ChartScreenShot(). Per comodità, il nome del file è "

#property descrizione "mostrata sul grafico. L'altezza e la larghezza delle immagini è definita tramite macro. "



#define WIDTH 800 // Larghezza immagine per chiamare ChartScreenShot()

#define HEIGHT 600 // Altezza immagine per chiamare ChartScreenShot()



//--- parametri di input

input int pictures=5; // Il numero di immagini nella serie

int mode=-1; // -1 denota uno slittamento al lato destro del grafico, 1 - alla sinistra

int bars_shift=300;// In numero di barre quando si slitta il grafico usando ChartNavigate()

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- Disattiva auto-scorrimento del grafico

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- Imposta lo slittamento del bordo destro del grafico

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);

//--- Mostra un grafico a candela

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//---

Print("La preparazione dell'Expert Advisor è completa");

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell'Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione ChartEvent |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//---Mostra il nome della funzione, orario di chiamata ed identificatore vento

Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);

//--- Maneggia l'evento CHARTEVENT_CLICK ("Un click del mouse sul grafico")

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- Slittamento iniziale dal lato del grafico

int pos=0;

//--- Operazione con il lato sinistro del grafico

if(mode>0)

{

//--- Slitam il grafico al lato sinistro

ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- Prepara il testo da mostrare sul grafico ed il nome file

string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";

//--- Mostra il nome sul grafico come un commento

Comment(name);

//--- Salva lo screenshot del grafico in un file interminal_directory\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))

Print("Abbiamo salvato lo screenshot ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- Da all'utente il tempo di guardare alla nuova parte del grafico

Sleep(3000);

//--- Scorre il grafico dalla posizione corrente barre bars_shift a destra

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);

}

//--- Cambia la modalità nell'opposto

mode*=-1;

}

else // Operazione con il lato destro del grafico

{

//--- Scorre il grafico al lato destro

ChartNavigate(0,CHART_END,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- Prepara il testo da mostrare sul grafico ed il nome file

string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";

//--- Mostra il nome sul grafico come un commento

Comment(name);

//--- Salva lo screenshot del grafico in un file interminal_directory\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))

Print("Abbiamo salvato lo screenshot ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- Da all'utente il tempo di guardare alla nuova parte del grafico

Sleep(3000);

//--- Scorre il grafico dalla posizione corrente barre bars_shift a destra

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);

}

//--- Cambia la modalità nell'opposto

mode*=-1;

}

} // Cerca l'event handling CHARTEVENT_CLICK

//--- Fine dell' handler OnChartEvent()

}