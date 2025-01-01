//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{



//--- Il numero di finestre sul grafico (almeno una finestra principale è sempre presente)

int windows=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- Va attraverso le finestre grafico

for(int w=0;w<windows;w++)

{

// --- Il numero di indicatori in questa finestra/sottofinestra

int total=ChartIndicatorsTotal(0,w);

//--- Prende tutti gli indicatori nella finestra

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- Ottiene il nome breve dell'indicatore

string name=ChartIndicatorName(0,w,i);

//--- Ottiene l'handle indicatore

int handle=ChartIndicatorGet(0,w,name);

//--- Aggiunge al log

PrintFormat("Window=%d, indicator #%d, handle=%d",w,i,handle);

//---

MqlParam parameters[];

ENUM_INDICATOR indicator_type;

int params=IndicatorParameters(handle,indicator_type,parameters);

//--- La testata del messaggio

string par_info="Short name "+name+", type "

+EnumToString(ENUM_INDICATOR(indicator_type))+"\r

";

//---

for(int p=0;p<params;p++)

{

par_info+=StringFormat("parameter %d: type=%s, long_value=%d, double_value=%G,string_value=%s\r

",

p,

EnumToString((ENUM_DATATYPE)parameters[p].type),

parameters[p].integer_value,

parameters[p].double_value,

parameters[p].string_value

);

}

Print(par_info);

}

//--- Fatto per tutti gli indicatori nella finestra

}

//---

}