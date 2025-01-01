- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
- Organizzazione di Accesso ai Dati
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorParameters
Basato sull' handle specificato, restituisce il numero di parametri di input dell'indicatore, nonché i valori ed i tipi di parametri.
int IndicatorParameters(
Parametri
indicator_handle
[in] L' handle dell'indicatore, per cui è necessario conoscere il numero di parametri su cui è calcolato.
indicator_type
[out] A variable if the ENUM_INDICATOR tipo, con il quale l'indicatore verrà scritto.
parameters[]
[out] Un array dinamico per ricevere valori di tipo MqlParam, in cui verrà scritto l'elenco dei parametri indicatori. La grandezza dell'array viene restituita dalle funzione IndicatorParameters().
Valore restituito
Il numero di parametri di input dell'indicatore con l'handle specificato. In caso di un errore restituisce -1. Per ulteriori informazioni sull'errore chiamare la funzione GetLastError().
Esempio:
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche