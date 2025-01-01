DocumentazioneSezioni
Fornisce informazioni sui dati di profondità del mercato.

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;            // Tipo di ordine dall'enumerazione ENUM_BOOK_TYPE 
   double           price;           // Prezzo
   long             volume;          // Volume
   double           volume_real;     // Volume con maggiore accuratezza
  };

Nota

La struttura MqlBookInfo è predefinita, pertanto non richiede alcuna dichiarazione e descrizione. Per utilizzare la struttura, basta dichiarare una variabile di questo tipo.

Il DOM è disponibile solo per alcuni simboli.

Esempio:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo su ",Symbol());
     }
   else
     {
      Print("Fallimento nel ricevere il DOM per il simbolo",Symbol());
     }

