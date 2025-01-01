- Struttura del Tipo Data
- Struttura dei parametri di Input
- Struttura Dati dello Storico
- Struttura del Depth of Market
- Struttura Richiesta di Trade
- Struttura di Risultati di Richiesta Controllo
- Struttura di un Risultato di Richiesta di Trade
- Struttura di una Transazione di Trade
- Struttura per i Prezzi Correnti
- Economic Сalendar structures
MqlBookInfo
Fornisce informazioni sui dati di profondità del mercato.
struct MqlBookInfo
Nota
La struttura MqlBookInfo è predefinita, pertanto non richiede alcuna dichiarazione e descrizione. Per utilizzare la struttura, basta dichiarare una variabile di questo tipo.
Il DOM è disponibile solo per alcuni simboli.
Esempio:
MqlBookInfo priceArray[];
Vedi anche
MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Ordini di Trade nel DOM, Tipi di Dati