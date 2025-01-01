- Alert
La funzione comanda il terminale a completare il funzionamento.
bool TerminalClose(
Parametri
ret_code
[in] Codice di ritorno, restituito dal processo del terminale client al completamento dell'operazione.
Valore restituito
La funzione restituisce true in caso di successo, altrimenti - false.
Nota
La funzione TerminalClose() non ferma il terminale immediatamente, comanda solo al terminale di completare la sua operazione.
Il codice di un Expert Advisor che ha chiamato TerminalClose() deve avere tutte le disposizioni per il completamento immediato (ad esempio tutti i file precedentemente aperti devono essere chiusi in modo normale). La chiamata di questa funzione deve essere seguita dall'operatore return.
Il parametro ret_code consente di indicare il codice di ritorno necessario per l'analisi dei motivi della cessazione programma del funzionamento del terminale, quando parte dal prompt dei comandi.
Esempio:
//--- parametri di input
