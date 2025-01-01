MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseColumnsCount
DatabaseColumnsCount
Ottiene il numero di campi in una richiesta.
int DatabaseColumnsCount(
Parametri
request
[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().
Valore di ritorno
Numero di campi o -1 in caso di errore. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - invalid request handle.
Nota
Non è necessario chiamare la funzione DatabaseRead() per ottenere il numero di campi di una richiesta creata in DatabasePrepare(). Per le restanti funzioni DatabaseColumnXXX(), DatabaseRead() deve essere chiamato in via preliminare.
