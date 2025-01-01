DocumentazioneSezioni
DatabaseColumnsCount

Ottiene il numero di campi in una richiesta.

int  DatabaseColumnsCount(
   int  request      // handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare
   );

Parametri

request

[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().

Valore di ritorno

Numero di campi o -1 in caso di errore. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - invalid request handle.

Nota

Non è necessario chiamare la funzione DatabaseRead() per ottenere il numero di campi di una richiesta creata in DatabasePrepare(). Per le restanti funzioni DatabaseColumnXXX(), DatabaseRead() deve essere chiamato in via preliminare.

Guarda anche

DatabasePrepare, DatabaseFinalize, DatabaseClose