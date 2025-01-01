- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySetAsSeries
La funzione imposta il flag AS_SERIES ad un oggetto di un array dinamico, E gli elementi verranno indicizzati come in TimeSeries.
|
bool ArraySetAsSeries(
Parametri
array[]
[in][out] Array numerico da impostare.
flag
[in] Direzione indicizzazione Array.
Valore restituito
La funzione restituisce true in caso di successo, altrimenti - false.
Nota
Il flag AS_SERIES non può essere impostato per array multidimensionali o array statici (array, le cui grandezze tra parentesi quadre sono preimpostate già in fase di compilazione). L' indicizzazione nelle timeseries si differenzia da array comune nel fatto che gli elementi delle timeseries sono indicizzati a partire dalla fine verso l'inizio (dai dati più recenti ai più vecchi).
Esempio: indicatore che mostra il numero di barre
|
#property indicator_chart_window
Vedi anche