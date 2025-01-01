- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookRelease
Fornisce la chiusura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, e annulla la sottoscrizione per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM.
|
bool MarketBookRelease(
Parametri
symbol
[in] Nome simbolo.
Valore restituito
Il valore true se chiuso con successo, altrimenti false.
Nota
Normalmente, questa funzione deve essere chiamata dalla funzione OnDeinit(), se la corrispondente funzione MarketBookAdd() è stata richiamata nella funzione OnInit(). Oppure deve essere chiamata dal distruttore della classe, se la corrispondente funzione MarketBookAdd() è stata chiamata dal costruttore della classe.
Esempio
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Vedi anche