- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
Apre un nuovo grafico con il simbolo e periodo specificati.
long ChartOpen(
Parametri
symbol
[in] Simbolo del Grafico. NULL significa il simbolo del grafico corrente (a cui è allegato l' Expert Advisor).
period
[in] Periodo del Grafico (timeframe). Può essere uno dei valori ENUM_TIMEFRAMES. 0 indica il corrente periodo del grafico.
Valore restituito
In caso di successo, restituisce l'ID del grafico aperto. Altrimenti restituisce 0.
Nota
Il numero massimo possibile di grafici aperti simultaneamente nel terminale non può superare il valore CHARTS_MAX.
Esempio:
#define CHART_SYMBOL NULL