- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookAdd
Fornisce l'apertura della profondità di mercato per un simbolo selezionato, e sottoscrive per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM.
|
bool MarketBookAdd(
Parametri
symbol
[In] Il nome di un simbolo, la cui profondità di mercato deve essere utilizzata nell' Expert Advisor o script.
Valore restituito
Il valore true se aperto con successo, altrimenti false.
Nota
Normalmente, questa funzione deve essere chiamata dalla funzione OnInit() o nel costruttore della classe. Per gestire gli avvisi in arrivo, nel programma Expert Advisor deve contenere la funzione void OnBookEvent(stringa e simbolo).
Esempio
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Vedi anche