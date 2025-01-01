DocumentazioneSezioni
CLHandleType

Restituisce il tipo di un handle OpenCL come valore dell'enumerazione ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // Handle di un oggetto OpenCL
   );

Parametri

handle

[in] Un handle per un oggetto OpenCL: un contesto, un kernel o un programma OpenCL.

Valore restituito

Il tipo di handle OpenCL come valore dell'enumerazione ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Identificatore

Descrizione

OPENCL_INVALID

Incorrect handle

OPENCL_CONTEXT

Un handle del contesto OpenCL

OPENCL_PROGRAM

Un handle del programma OpenCL

OPENCL_KERNEL

Un handle del kernel OpenCL

OPENCL_BUFFER

Un handle del buffer OpenCL