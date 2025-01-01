MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
Restituisce il tipo di un handle OpenCL come valore dell'enumerazione ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
Parametri
handle
[in] Un handle per un oggetto OpenCL: un contesto, un kernel o un programma OpenCL.
Valore restituito
Il tipo di handle OpenCL come valore dell'enumerazione ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
OPENCL_INVALID
|
Incorrect handle
|
OPENCL_CONTEXT
|
Un handle del contesto OpenCL
|
OPENCL_PROGRAM
|
Un handle del programma OpenCL
|
OPENCL_KERNEL
|
Un handle del kernel OpenCL
|
OPENCL_BUFFER
|
Un handle del buffer OpenCL