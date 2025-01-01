- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorsTotal
Restituisce il numero di tutti gli indicatori applicati alla finestra del grafico specificato.
|
int ChartIndicatorsTotal(
Parametri
chart_id
[in] ID del Grafico. 0 indica il grafico corrente.
sub_window
[in] Numero di sottofinestra grafico. 0 denota la principale sottofinestra del grafico.
Valore restituito
Il numero di indicatori nella finestra del grafico specificato. Per ottenere i dettagli dell' errore utilizzare la funzione GetLastError().
Nota
La funzione permette di fare la ricerca attraverso tutti gli indicatori collegati al grafico. Il numero di tutte le finestre del grafico può essere ottenuto dalla proprietà CHART_WINDOWS_TOTAL utilizzando la funzione ChartGetInteger().
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()