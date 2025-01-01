DocumentazioneSezioni
MathFloor

La funzione restituisce un valore numerico intero più vicino dal basso.

double  MathFloor(
   double  val     // numero
   );

Parametri

val

[in]  Valore numerico.

Valore restituito

Un valore numerico che rappresenta il numero intero che è minore o uguale a val.

Nota

Invece di MathFloor() è possibile utilizzare floor().

 

Esempio:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- dichiarare le variabili per la conversione
   double value=0;                     // numero reale per la conversione MathFloor
   int    floor_value=0;               // ottenere il risultato qui
//--- in un ciclo per il numero di incrementi decimali di un numero reale
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
 //--- aumentare il valore numerico,
 //-- ottenere il valore intero più vicino dal basso
 //--- e visualizzare i valori di controllo nel diario
      value+=0.1;
      floor_value=(int)MathFloor(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, floor value: %d",value,floor_value);
      /*
     risultato:
      value0.1floor value0
      value0.2floor value0
      value0.3floor value0
      value0.4floor value0
      value0.5floor value0
      value0.6floor value0
      value0.7floor value0
      value0.8floor value0
      value0.9floor value0
      value1.0floor value1
      value1.1floor value1
      value1.2floor value1
      value1.3floor value1
      value1.4floor value1
      value1.5floor value1
      value1.6floor value1
      value1.7floor value1
      value1.8floor value1
      value1.9floor value1
      value2.0floor value2
      value2.1floor value2
      value2.2floor value2
      value2.3floor value2
      value2.4floor value2
      value2.5floor value2
      value2.6floor value2
      value2.7floor value2
      value2.8floor value2
      value2.9floor value2
      value3.0floor value3
      value3.1floor value3
      */
     }