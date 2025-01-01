DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMarket InfoSymbolInfoString 

SymbolInfoString

Restituisce la proprietà corrispondente di un simbolo specificato. Ci sono due varianti della funzione.

1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.

string  SymbolInfoString(
   string                   name,        // Simbolo
   ENUM_SYMBOL_INFO_STRING  prop_id      // Identificatore proprietà
   );

2. Restituisce true o false, a seconda se la funzione ha avuto successo. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile segnaposto passata per riferimento nell'ultimo parametro.

bool  SymbolInfoString(
   string                   name,        // Simbolo
   ENUM_SYMBOL_INFO_STRING  prop_id,     // Identificatore Proprietà
   string&                  string_var   // Qui si accetta il valore della proprietà
   );

Parametri

name

[in] Nome simbolo.

prop_id

[in] Identificatore di una proprietà simbolo. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

string_var

[out] Variabile di tipo stringa riceve il valore della proprietà richiesta.

Valore restituito

Il valore di tipo stringa. In caso di esecuzione fallita, le informazioni circa l'errore possono essere ottenute usando la funzione GetLastError():

  • 5040 – invalid string parameter for specifying a symbol name [trad. - parametri stringa non validi per specificare il nome del simbolo]
  • 4301 – unknown symbol (financial instrument) [trad. - simbolo sconosciuto (strumento finanziario)]
  • 4302 – symbol is not selected in "Market Watch" (not found in the list of available ones) [trad. - il simbolo non è stato selezionato nel Market Watch" (non trovato nella lista di quelli disponibili)],
  • 4303 – invalid identifier of a symbol property [trad. - identificatore della proprietà del simbolo, non valido]

Nota

E' raccomandato usare SymbolInfoTick() se la funzione viene usata per ottenere le informazioni circa l'ultimo tick. Può ben essere che non una singola citazione sia già è apparsa da quando il terminale è collegato ad un conto di trading. In tal caso, il valore richiesto sarà indefinito.

Nella maggior parte dei casi, è sufficiente utilizzare la funzione SymbolInfoTick() che permette a un utente di ricevere i valori di Ask, Bid, Last, Volume e l'orario di arrivo dell'ultimo tick durante una singola chiamata.

Esempio

#define SYMBOL_NAME "USDJPY"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere i dati di stringa per il simbolo SYMBOL_NAME
   string currency_base   = SymbolInfoString(SYMBOL_NAMESYMBOL_CURRENCY_BASE);    // Valuta di base del simbolo
   string currency_profit = SymbolInfoString(SYMBOL_NAMESYMBOL_CURRENCY_PROFIT);  // Valuta di profitto
   string currency_margin = SymbolInfoString(SYMBOL_NAMESYMBOL_CURRENCY_MARGIN);  // Valuta del margine
   string symbol_descript = SymbolInfoString(SYMBOL_NAMESYMBOL_DESCRIPTION);      // Stringa della descrizione del simbolo
 
//--- creare un messaggio con i dati ottenuti
   string text=StringFormat("Symbol %s:\n"+
                            "- Currency Base: %s\n"+
                            "- Currensy Profit: %s\n"+
                            "- Currency Margin: %s\n"+
                            "- Symbol Description: %s",
                            SYMBOL_NAMEcurrency_base,
                            currency_profitcurrency_margin,
                            symbol_descript);
 
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   Print(text);
   /*
   Symbol USDJPY:
   - Currency BaseUSD
   - Currensy ProfitJPY
   - Currency MarginUSD
   - Symbol DescriptionUS Dollar vs Yen
   */
  }