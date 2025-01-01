Comment

Questa funzione emette in output un commento definito da un utente in alto a sinistra di un grafico.

void Comment(

argument,

...

);

Parametri

...

[in] Tutti i valori, separati da virgole. Per delimitare i dati in output in diverse righe, viene usato un simbolo di interruzione di riga "

" o "\r

". Il numero di parametri non può superare 64. La lunghezza totale del commento di input (compresi i simboli invisibili) non può superare i 2045 caratteri (i simboli in eccesso verranno tagliati durante l'output).

Valore restituito

Nessun valore di ritorno

Nota

Gli array non possono essere passati alla funzione Comment(). Gli array devono essere riempiti elemento per elemento.

I dati di tipo double vengono emessi in output con la precisione di un massimo di 16 cifre dopo la virgola decimale, e possono essere inviati in output sia in formato tradizionale che in formato scientifico, a seconda di quale notazione sarà più compatta. I dati di tipo float sono output con 5 cifre dopo la virgola decimale. Per emettere in output i numeri reali con un altra precisione o in un formato predefinito, utilizzare la funzione DoubleToString().

I dati di tipo bool vengono emessi in output come stringhe "true" o "false". Le date vengono visualizzati come AAAA.MM.GG. HH:MI:SS. Per visualizzare le date in un altro formato, utilizzare la funzione TimeToString(). Dati del tipo color vengono emessi in output sia come stringhe R,G,B o come nome di colore, se questo colore è presente nel set di colori.

La funzione Comment() non funziona durante l'ottimizzazione nel Tester di strategia.

Esempio:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

//--- Valori di uscita in tre righe

Comment(StringFormat("Show prices

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",Ask,Bid,Spread));

}

Vedi anche

ChartSetString, ChartGetString