Restituisce una copia di una stringa con un carattere modificato in una posizione specificata.
|
bool StringSetCharacter(
Parametri
string_var
[in][out] Stringa.
pos
[in] Posizione del carattere nella stringa. Può essere da 0 a StringLen(text).
character
[in] Codice Unicode del simbolo.
Valore restituito
In caso di successo restituisce true, altrimenti false. Al fine di ottenere un codice di errore, deve essere chiamata la funzione GetLastError().
Nota
Se pos è minore della lunghezza della stringa ed il valore del codice del simbolo = 0, la stringa è tagliata (ma la grandezza del buffer, distribuita per la stringa rimane invariata). La lunghezza della stringa diventa uguale a pos.
Se pos è uguale alla lunghezza della stringa, il simbolo specificato viene aggiunto alla fine della stringa, e la lunghezza è allargata di uno.
Esempio:
|
voidOnStart()
