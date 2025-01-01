StringSetCharacter

Restituisce una copia di una stringa con un carattere modificato in una posizione specificata.

bool StringSetCharacter(

string& string_var,

int pos,

ushort character

);

Parametri

string_var

[in][out] Stringa.

pos

[in] Posizione del carattere nella stringa. Può essere da 0 a StringLen(text).

character

[in] Codice Unicode del simbolo.

Valore restituito

In caso di successo restituisce true, altrimenti false. Al fine di ottenere un codice di errore, deve essere chiamata la funzione GetLastError().

Nota

Se pos è minore della lunghezza della stringa ed il valore del codice del simbolo = 0, la stringa è tagliata (ma la grandezza del buffer, distribuita per la stringa rimane invariata). La lunghezza della stringa diventa uguale a pos.

Se pos è uguale alla lunghezza della stringa, il simbolo specificato viene aggiunto alla fine della stringa, e la lunghezza è allargata di uno.

Esempio:

voidOnStart()

{

string str="0123456789";

Print("prima: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

//--- aggiunge il valore zero nel mezzo

StringSetCharacter(str,6,0);

Print("after: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

//--- aggiungere simboli alla fine

int size=StringLen(str);

StringSetCharacter(str,size,'+');

Print("aggiunta: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

}

/* Risultato

prima: str = 0123456789 ,StringBufferLen(str) = 0 StringLen(str) = 10

dopo: str = 012345 ,StringBufferLen(str) = 16 StringLen(str) = 6

aggiunta: str = 012345+ ,StringBufferLen(str) = 16 StringLen(str) = 7

*/

Vedi anche

StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, CharToString, ShortToString, CharArrayToString, ShortArrayToString