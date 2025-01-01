- Proprietà del database della CroniStoria
L' esecuzione di operazioni di trade provoca l'apertura di una posizione, cambiando il suo volume e/o direzione, o la sua scomparsa. Le operazioni di trade vengono effettuate sulla base di ordini, inviati dalla funzione OrderSend() sottoforma di richieste di trade. Per ogni strumento finanziario (simbolo) è possibile solo una posizione aperta. Una posizione ha un insieme di proprietà disponibili per la lettura da parte delle funzioni PositionGet...().
Per la funzione PositionGetInteger()
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
POSITION_TICKET
|
Ticket Posizione. Numero unico assegnato a ciascuna posizione di nuova apertura. Di solito corrisponde al ticket di un ordine utilizzato per aprire la posizione, tranne quando il ticket viene modificato a seguito di operazioni di servizio sul server, ad esempio quando si carica lo swap con riapertura posizione. Per trovare un ordine utilizzato per aprire una posizione, applicare la proprietà POSITION_IDENTIFIER.
POSITION_TICKET il valore corrisponde a MqlTradeRequest::position.
|
long
|
POSITION_TIME
|
Orario di apertura della posizione
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
Orario di apertura della posizione in millisecondi dal 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Orario di cambio della posizione
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Orario di cambio della posizione in millisecondi dal 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TYPE
|
Tipo di posizione
|
POSITION_MAGIC
|
Numero magico della posizione (vedi ORDER_MAGIC)
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
L'identificatore di posizione è un numero unico che viene assegnato ad ogni posizione nuovamente aperta e non cambia durante l'intero periodo di vita della posizione. Il turnover della posizione non cambia il suo identificatore.
Quando si inverte una posizione in modalità netting (usando un singolo trade in/out), POSITION_IDENTIFIER non cambia. Comunque, POSITION_TICKET viene rimpiazzato con il ticket dell'ordine che porta all'inversione. L'inversione della posizione non viene concessa in modalità hedging.
|
long
|
POSITION_REASON
|
La ragione per aprire una posizione
Per la funzione PositionGetDouble()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
POSITION_VOLUME
|
Volume della posizione
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Prezzo di apertura della posizione
|
double
|
POSITION_SL
|
Livello di Stop Loss della posizione aperta
|
double
|
POSITION_TP
|
Livello di Take Profit della posizione aperta
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Prezzo corrente del simbolo della posizione
|
double
|
POSITION_SWAP
|
Swap cumulativo
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
Profitto corrente
|
double
Per la funzione PositionGetString()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
POSITION_SYMBOL
|
Simbolo della posizione
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
Commento della Posizione
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
Identificatore posizione in un sistema di trading esterno (sull' Exchange)
|
string
La direzione di una posizione aperta (buy o sell) è definita dal valore dell'enumerazione ENUM_POSITION_TYPE. Per ottenere il tipo di una posizione aperta utilizzare la funzione PositionGetInteger() con il modificatore POSITION_TYPE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Buy
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Sell
La ragione per aprire una posizione è contenuta nella proprietà POSITION_REASON. Una posizione può essere a seguito dell'attivazione di un ordine da un terminale desktop, da un'applicazione mobile, da un Expert Advisor, ecc. I possibili valori di POSITION_REASON sono descritti nell'enumerazione ENUM_POSITION_REASON.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
La posizione è stata aperta a seguito dell'attivazione di un ordine piazzato da un terminale desktop
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
La posizione è stata aperta in seguito all'attivazione di un ordine piazzato da un'applicazione mobile
|
POSITION_REASON_WEB
|
La posizione è stata aperta a seguito dell'attivazione di un ordine piazzato dalla piattaforma web
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
La posizione è stata aperta a seguito dell'attivazione di un ordine piazzato da un programma MQL5, ad esempio un Expert Advisor o uno Script