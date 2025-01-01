DocumentazioneSezioni
L' esecuzione di operazioni di trade provoca l'apertura di una posizione, cambiando il suo volume e/o direzione, o la sua scomparsa. Le operazioni di trade vengono effettuate sulla base di ordini, inviati dalla funzione OrderSend() sottoforma di richieste di trade. Per ogni strumento finanziario (simbolo) è possibile solo una posizione aperta. Una posizione ha un insieme di proprietà disponibili per la lettura da parte delle funzioni PositionGet...().

Per la funzione PositionGetInteger()

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Identificatore

Descrizione

Tipo

POSITION_TICKET

Ticket Posizione. Numero unico assegnato a ciascuna posizione di nuova apertura. Di solito corrisponde al ticket di un ordine utilizzato per aprire la posizione, tranne quando il ticket viene modificato a seguito di operazioni di servizio sul server, ad esempio quando si carica lo swap con riapertura posizione. Per trovare un ordine utilizzato per aprire una posizione, applicare la proprietà POSITION_IDENTIFIER.
 

POSITION_TICKET il valore corrisponde a MqlTradeRequest::position.

long

POSITION_TIME

Orario di apertura della posizione

datetime

POSITION_TIME_MSC

Orario di apertura della posizione in millisecondi dal 01.01.1970

long

POSITION_TIME_UPDATE

Orario di cambio della posizione

datetime

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Orario di cambio della posizione in millisecondi dal 01.01.1970

long

POSITION_TYPE

Tipo di posizione

ENUM_POSITION_TYPE

POSITION_MAGIC

Numero magico della posizione (vedi ORDER_MAGIC)

long

POSITION_IDENTIFIER

L'identificatore di posizione è un numero unico che viene assegnato ad ogni posizione nuovamente aperta e non cambia durante l'intero periodo di vita della posizione. Il turnover della posizione non cambia il suo identificatore.
 
L'identificatore posizione è specificato in ogni ordine (ORDER_POSITION_ID) ed affare (DEAL_POSITION_ID) usati per aprirla, modificarla o chiuderla. Usare questa proprietà per cercare ordini ed affari relativi alla posizione.

 

Quando si inverte una posizione in modalità netting (usando un singolo trade in/out), POSITION_IDENTIFIER non cambia. Comunque, POSITION_TICKET viene rimpiazzato con il ticket dell'ordine che porta all'inversione. L'inversione della posizione non viene concessa in modalità hedging.

long

POSITION_REASON

La ragione per aprire una posizione

ENUM_POSITION_REASON

Per la funzione PositionGetDouble()

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Identificatore

Descrizione

Tipo

POSITION_VOLUME

Volume della posizione

double

POSITION_PRICE_OPEN

Prezzo di apertura della posizione

double

POSITION_SL

Livello di Stop Loss della posizione aperta

double

POSITION_TP

Livello di Take Profit della posizione aperta

double

POSITION_PRICE_CURRENT

Prezzo corrente del simbolo della posizione

double

POSITION_SWAP

Swap cumulativo

double

POSITION_PROFIT

Profitto corrente

double

Per la funzione PositionGetString()

ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

Identificatore

Descrizione

Tipo

POSITION_SYMBOL

Simbolo della posizione

string

POSITION_COMMENT

Commento della Posizione

string

POSITION_EXTERNAL_ID

Identificatore posizione in un sistema di trading esterno (sull' Exchange)

string

 

La direzione di una posizione aperta (buy o sell) è definita dal valore dell'enumerazione ENUM_POSITION_TYPE. Per ottenere il tipo di una posizione aperta utilizzare la funzione PositionGetInteger() con il modificatore POSITION_TYPE.

ENUM_POSITION_TYPE

Identificatore

Descrizione

POSITION_TYPE_BUY

Buy

POSITION_TYPE_SELL

Sell

 

La ragione per aprire una posizione è contenuta nella proprietà POSITION_REASON. Una posizione può essere a seguito dell'attivazione di un ordine da un terminale desktop, da un'applicazione mobile, da un Expert Advisor, ecc. I possibili valori di POSITION_REASON sono descritti nell'enumerazione ENUM_POSITION_REASON.

ENUM_POSITION_REASON

Identificatore

Descrizione

POSITION_REASON_CLIENT

La posizione è stata aperta a seguito dell'attivazione di un ordine piazzato da un terminale desktop

POSITION_REASON_MOBILE

La posizione è stata aperta in seguito all'attivazione di un ordine piazzato da un'applicazione mobile

POSITION_REASON_WEB

La posizione è stata aperta a seguito dell'attivazione di un ordine piazzato dalla piattaforma web

POSITION_REASON_EXPERT

La posizione è stata aperta a seguito dell'attivazione di un ordine piazzato da un programma MQL5, ad esempio un Expert Advisor o uno Script