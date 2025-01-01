POSITION_IDENTIFIER

L'identificatore di posizione è un numero unico che viene assegnato ad ogni posizione nuovamente aperta e non cambia durante l'intero periodo di vita della posizione. Il turnover della posizione non cambia il suo identificatore.



L'identificatore posizione è specificato in ogni ordine (ORDER_POSITION_ID) ed affare (DEAL_POSITION_ID) usati per aprirla, modificarla o chiuderla. Usare questa proprietà per cercare ordini ed affari relativi alla posizione. Quando si inverte una posizione in modalità netting (usando un singolo trade in/out), POSITION_IDENTIFIER non cambia. Comunque, POSITION_TICKET viene rimpiazzato con il ticket dell'ordine che porta all'inversione. L'inversione della posizione non viene concessa in modalità hedging.