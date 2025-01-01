- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
EnumToString
Conversione di un valore di enumerazione di qualsiasi tipo, in formato testo.
string EnumToString(
Parametri
valore
[In] Qualsiasi tipo di valore di enumerazione.
Valore restituito
Una stringa con una rappresentazione testuale dell'enumerazione. Per ottenere il messaggio di errore chiamare la funzione GetLastError().
Nota
La funzione può impostare i seguenti valori di errore nella variabile _LastError:
- ERR_INTERNAL_ERROR – errore dell'ambiente di esecuzione
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – memoria non sufficiente per completare l'operazione
- ERR_INVALID_PARAMETER – non posso permettere il nome del valore dell'enumerazione
Esempio:
enum interval // enumerazione di costanti nominate
