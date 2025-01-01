- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectGetValueByTime
La funzione restituisce il valore del prezzo per il valore di tempo specificato dell'oggetto specificato.
|
double ObjectGetValueByTime(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
name
[in] Nome dell'oggetto.
time
[in] Valore temporale.
line_id
[in] ID Linea.
Valore restituito
Il valore del prezzo per il valore di tempo specificato dell'oggetto specificato.
Nota
La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.
Un oggetto può avere valori diversi in una coordinata prezzo, pertanto è necessario specificare il numero di riga. Questa funzione si applica solo per i seguenti oggetti:
- Trendline (OBJ_TREND)
- Trendline per angolo (OBJ_TRENDBYANGLE)
- Linea di Gann (OBJ_GANNLINE)
- Canale equidistante (OBJ_CHANNEL) - 2 lines
- Canale di regressione lineare (OBJ_REGRESSION) - 3 lines
- Canale di deviazione standard (OBJ_STDDEVCHANNEL) - 3 lines
- Linea con freccia (OBJ_ARROWED_LINE)
Vedi anche