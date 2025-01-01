OnTesterPass

La funzione è chiamata in EA quando si verifica l'evento TesterPass per la gestione di un nuovo frame di dati durante l'ottimizzazione EA.

void OnTesterPass(void);

Valore di ritorno

Nessun valore di ritorno

Nota

L'evento TesterPass viene generato automaticamente quando si riceve un frame durante l'ottimizzazione di Expert Advisor nel tester di strategia.

Un EA con un gestore di eventi OnTesterDeInit() o OnTesterPass() viene scaricato automaticamente su un terminale separato durante l'avvio dell'ottimizzazione. Ha il simbolo e il periodo che sono stati specificati nel tester. La funzione è destinata alla gestione dei frame ricevuti dagli agenti di testing durante l'ottimizzazione. Il frame contenente i risultati del test deve essere inviato da OnTester() gestore usando la funzione FrameAdd().

Tienere a mente che i frame di ottimizzazione inviati dagli agenti di test che utilizzano la funzione FrameAdd() possono venire in bundles e richiedere tempo per la consegna. Pertanto, non tutti i frame, così come eventi TesterPass, possono arrivare ed essere elaborati in OnTesterPass() prima della fine dell'ottimizzazione. Se si desidera ricevere tutti i frame in ritardo in OnTesterDeinit(), inserire il blocco di codice utilizzando la funzione FrameNext().

Dopo aver completato l'ottimizzazione di OnTesterDeinit(), è possibile ordinare nuovamente tutti i frames ricevuti utilizzando le funzioni FrameFirst()/FrameFilter e FrameNext().

