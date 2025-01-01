#property description "Esempio di utilizzo della funzione CalendarValueLast"

#property description " per sviluppare l'ascoltatore di eventi del calendario economico"

#property description "Per ottenere ciò, ottieni l'ID della modifica corrente"

#property description " del database del Calendario. Quindi, usa questo ID per ricevere "

#property description " solo nuovi eventi tramite il sondaggio del timer"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- crea il timer

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di deinitializzazione dell' Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- distruggi il timer

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell' Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione del timer |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- Cambia ID del database del calendario

static ulong calendar_change_id=0;

//--- primo attributo di lancio

static bool first=true;

//--- arra del valore di evento

MqlCalendarValue values[];

//--- esegue l'inizializzazione - ottiene l'attuale calendar_change_id

if(first)

{

// --- ottiene l'ID di modifica del database del Calendario

if(CalendarValueLast(calendar_change_id,values)>0)

{

//--- questo blocco di codice non può essere eseguito durante il primo avvio, ma aggiungiamolo comunque

PrintFormat("%s: Ricevuto l'ID corrente del database del calendario: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- imposta la flag ed esce prima del prossimo evento del timer

first=false;

return;

}

else

{

//--- i dati non vengono ricevuti (questo è normale per il primo avvio), controllare per un errore

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Ricevuto l'ID corrente del database del calendario: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- imposta la flag ed esce prima del prossimo evento del timer

first=false;

//--- ora abbiamo il valore calendar_change_id

return;

}

else

{

//--- e questo è davvero un errore

PrintFormat("%s: impossibile ottenere eventi in CalendarValueLast. Codice di errore: %d",

__FUNCTION__,error_code);

//--- operazione completata in caso di errore, reinizializzazione durante la successiva chiamata del timer

return;

}

}

}



// --- abbiamo l'ultimo valore conosciuto del change ID del calendario (change_id)

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- controlla se ci sono nuovi eventi del calendario

if(CalendarValueLast(calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: nuovi eventi del calendario ricevuti: %d",

__FUNCTION__,ArraySize(values));

//--- visualizza i dati dall' arra 'values' nel Journal

ArrayPrint(values);

//--- mostra i valori del precedente e del nuovo ID del diario

PrintFormat("%s: Precedente change_id=%d, nuovo change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

//--- mostra nuovi eventi nel Journal

ArrayPrint(values);

/*

scrivi il tuo codice per gestire il verificarsi di eventi qui

*/

}

//---

}

/*

Esempio dell'operazione listener(di ascolto):

OnTimer: ha ricevuto l'ID corrente del database del calendario: change_id=33281792

On Timer: Ricevuti nuovi eventi per il calendario: 1

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 91040 76020013 2019.03.20 15:30:00 1970.01.01 00:00:00 0 -5077000 -1913000 -9223372036854775808 -4077000 2 0

OnTimer: Previous change_id=33281792, new change_id=33282048

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 91040 76020013 2019.03.20 15:30:00 1970.01.01 00:00:00 0 -5077000 -1913000 -9223372036854775808 -4077000 2 0

On Timer: Ricevuti nuovi eventi per il calendario: 1

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 91041 76020013 2019.03.27 15:30:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -5077000 -9223372036854775808 -7292000 0 0

OnTimer: Previous change_id=33282048, new change_id=33282560

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 91041 76020013 2019.03.27 15:30:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -5077000 -9223372036854775808 -7292000 0 0



*/