Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi con la possibilità di ordinare per Paese e/o valuta dallo stato del database del calendario con un change_id specificato.
|
int CalendarValueLast(
Parametri
change_id
[in][out] Change ID.
values[]
[out] MqlCalendarValue: è il tipo di array per ricevere i valori degli eventi
country_code=NULL
[in] Nome codice Paese (ISO 3166-1 alpha-2)
currency=NULL
[in] Nome del codice valuta del Paese.
Valore di ritorno
Numero di valori di eventi ricevuti. Per ottenere informazioni su un errore, chiamare la funzione GetLastError(). Possibili errori:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (errore di runtime generale),
- 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memoria insufficiente per l'esecuzione di una richiesta),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite della richiesta ecceduto),
- 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (la dimensione dell'array è insufficiente per la ricezione delle descrizioni di tutti i valori, solo quelli che sono riusciti a rientrare sono stati ricevuti),
- errori di esecuzione fallita di ArrayResize()
Nota
Tutte le funzioni per lavorare con il calendario economico utilizzano l'ora del trade server (TimeTradeServer). Ciò significa che il tempo nella struttura MqlCalendarValue e gli input di tempo nelle funzioni CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory sono impostate nel fuso orario del trade server, piuttosto che nell'ora locale dell' utente.
Se l'array events[] di lunghezza fissa è stato passato alla funzione e non c'era spazio sufficiente per salvare l'intero risultato, l'errore ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400) viene attivato.
Se change_id = 0 viene passato alla funzione, si otterrà il corrente change_id del database del calendario su quel parametro; e la funzione restituisce 0
Per i filtri country_code e currency, i valori NULL e "" sono equivalenti e significano l'assenza del filtro.
Per country_code, deve essere utilizzato il campo code della struttura MqlCalendarCountry, ad esempio "US", "RU" o "EU".
Per currency, deve essere utilizzato il campo currency della struttura MqlCalendarCountry, ad esempio "USD", "RUB" o "EUR".
I filtri sono applicati per congiunzione, es. l' 'AND' logico viene utilizzato per selezionare solo i valori degli eventi per cui vengono soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni (paese e valuta)
La funzione restituisce l'array per una notizia specificata ed un nuovo change_id che può essere utilizzato per le chiamate successive della funzione per ricevere i nuovi valori della notizia. Pertanto, è possibile aggiornare i valori per una notizia specificata chiamando questa funzione con l'ultimo change_id noto.
Se un valore di un evento non ha nessuno dei campi specificati di seguito
|
struct MqlCalendarValue
quindi il valore del campo mancante viene restituito come INT64_MIN (-9223372036854775808).
L' EA di esempio che ascolta gli eventi del calendario economico:
|
#property description "Esempio di utilizzo della funzione CalendarValueLast"
