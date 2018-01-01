DocumentazioneSezioni
SocketTlsCertificate

Ottieni dati sul certificato utilizzato per proteggere la connessione di rete.

bool  SocketTlsCertificate(
   int           socket,               // socket
   string&       subject,              // proprietario del certificato
   string&       issuer,               // emittente del certificato
   string&       serial              // numero di serie del certificato
stringa& identificazione personale,// impronta(print) del certificato
   datetime&     expiration            // scadenza del certificato
   );

Pparametri

socket

[in] Il socket handle restituito dalla funzione SocketCreate. Quando viene passato un handle errato, viene scritto l'errore 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE) _LastError.

subject

[in] Nome del proprietario del certificato. Corrisponde al campo Subject.

issuer

[in] Nome dell'emittente del certificato. Corrisponde al campo Issuer.

serial

[in] Numero di serie del certificato. Corrisponde al campo SerialNumber.

thumbprint

[in] Print(impronta) del Certificato. Corrisponde all'hash SHA-1 dell'intero file del certificato (tutti i campi inclusa la firma dell'emittente).

expiration

[in] Data di scadenza del certificato in formato datetime.

Valore di Ritorno

Restituisce true se ha successo, altrimenti false.

Nota

I dati del certificato possono essere richiesti solo dopo aver stabilito una connessione sicura utilizzando SocketTlsHandshake.

In caso di errore di ottenimento di un certificato, viene scritto l'errore 5275 (ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE) in _LastError.

La funzione può essere chiamata solo da Expert Advisors e scripts, poiché vengono eseguiti nei relativi thread di esecuzione. Se si chiama da un indicatore, GetLastError() restituisce l'errore 4014 - "Function is not allowed for call (la funzione non è consentita per la chiamata)".

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                SocketExample.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version     "1.00"
#property description "Aggiungi indirizzo all'elenco di quelli consentiti nelle impostazioni del terminale per far funzionare l'esempio"
#property script_show_inputs
 
input string Address="www.mql5.com";
input int    Port   =80;
bool         ExtTLS =false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Invia comando al server                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPSend(int socket,string request)
  {
   char req[];
   int  len=StringToCharArray(request,req)-1;
   if(len<0)
      return(false);
//--- se viene utilizzata una connessione TLS sicura tramite la porta 443
   if(ExtTLS)
      return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);
//--- se viene utilizzata la connessione TCP standard
   return(SocketSend(socket,req,len)==len);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Legge la risposta del server                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)
  {
   char   rsp[];
   string result;
   uint   timeout_check=GetTickCount()+timeout;
//--- legge i dati dai socket finché sono ancora presenti ma non più lunghi del timeout
   do
     {
      uint len=SocketIsReadable(socket);
      if(len)
        {
         int rsp_len;
         // --- vari comandi di lettura a seconda che la connessione sia sicura o meno
         if(ExtTLS)
            rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);
         else
            rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);
         // --- analizza la risposta
         if(rsp_len>0)
           {
            result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);
            // --- stampa solo l'intestazione della risposta
            int header_end=StringFind(result,"\r\n\r\n");
            if(header_end>0)
              {
               Print("Header risposta HTTP ricevuto:");
               Print(StringSubstr(result,0,header_end));
               return(true);
              }
           }
        }
     }
   while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione Start del programma di script                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int socket=SocketCreate();
//--- controlla l'handle
   if(socket!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- connetti se tutto va bene
      if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))
        {
         Print("Connessione stabilita a ",Address,":",Port);
 
         string   subject,issuer,serial,thumbprint;
         datetime expiration;
         // --- se la connessione è protetta dal certificato, visualizza i suoi dati
         if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))
           {
            Print("TLS certificate:");
            Print("   Owner:  ",subject);
            Print("   Issuer:  ",issuer);
            Print("   Number:     ",serial);
            Print("   Print: ",thumbprint);
            Print("   Expiration: ",expiration);
            ExtTLS=true;
           }
         // --- invia richiesta GET al server
         if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.mql5.com\r\nUser-Agent: MT5\r\n\r\n"))
           {
            Print("GET request inviata");
            // --- leggi la risposta
            if(!HTTPRecv(socket,1000))
               Print("Impossibile ottenere una risposta, errore ",GetLastError());
           }
         else
            Print("Impossibile inviare la richiesta GET, errore",GetLastError());
        }
      else
        {
         Print("Connessione a ",Address,":",Port," fallita, errore ",GetLastError());
        }
      //--- chiude un socket dopo averlo usato
      SocketClose(socket);
     }
   else
      Print("Impossibile creare un socket, errore ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+