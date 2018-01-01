|
//+------------------------------------------------------------------+
//| SocketExample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Aggiungi indirizzo all'elenco di quelli consentiti nelle impostazioni del terminale per far funzionare l'esempio"
#property script_show_inputs
input string Address="www.mql5.com";
input int Port =80;
bool ExtTLS =false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Invia comando al server |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPSend(int socket,string request)
{
char req[];
int len=StringToCharArray(request,req)-1;
if(len<0)
return(false);
//--- se viene utilizzata una connessione TLS sicura tramite la porta 443
if(ExtTLS)
return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);
//--- se viene utilizzata la connessione TCP standard
return(SocketSend(socket,req,len)==len);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Legge la risposta del server |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)
{
char rsp[];
string result;
uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;
//--- legge i dati dai socket finché sono ancora presenti ma non più lunghi del timeout
do
{
uint len=SocketIsReadable(socket);
if(len)
{
int rsp_len;
// --- vari comandi di lettura a seconda che la connessione sia sicura o meno
if(ExtTLS)
rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);
else
rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);
// --- analizza la risposta
if(rsp_len>0)
{
result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);
// --- stampa solo l'intestazione della risposta
int header_end=StringFind(result,"\r\n\r\n");
if(header_end>0)
{
Print("Header risposta HTTP ricevuto:");
Print(StringSubstr(result,0,header_end));
return(true);
}
}
}
}
while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione Start del programma di script |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
int socket=SocketCreate();
//--- controlla l'handle
if(socket!=INVALID_HANDLE)
{
//--- connetti se tutto va bene
if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))
{
Print("Connessione stabilita a ",Address,":",Port);
string subject,issuer,serial,thumbprint;
datetime expiration;
// --- se la connessione è protetta dal certificato, visualizza i suoi dati
if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))
{
Print("TLS certificate:");
Print(" Owner: ",subject);
Print(" Issuer: ",issuer);
Print(" Number: ",serial);
Print(" Print: ",thumbprint);
Print(" Expiration: ",expiration);
ExtTLS=true;
}
// --- invia richiesta GET al server
if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.mql5.com\r\nUser-Agent: MT5\r\n\r\n"))
{
Print("GET request inviata");
// --- leggi la risposta
if(!HTTPRecv(socket,1000))
Print("Impossibile ottenere una risposta, errore ",GetLastError());
}
else
Print("Impossibile inviare la richiesta GET, errore",GetLastError());
}
else
{
Print("Connessione a ",Address,":",Port," fallita, errore ",GetLastError());
}
//--- chiude un socket dopo averlo usato
SocketClose(socket);
}
else
Print("Impossibile creare un socket, errore ",GetLastError());
}
//+------------------------------------------------------------------+