ObjectCreate

La funzione crea un oggetto con il nome, il tipo e le coordinate iniziale specificati, nella sottofinestra grafico specificata. Durante la creazione, fino a 30 coordinate possono essere specificate.

bool ObjectCreate(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT type,

sub_window nwin,

datetime time1,

double price1,



datetime timeN=0,

double priceN=0,



datetime time30=0,

double price30=0

);

Parametri

chart_id

[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.

name

[in] Nome dell'oggetto. Il nome deve essere univoco all'interno di un grafico, incluse le sue sottofinestre.

type

[in] Tipo dell' Oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT.

sub_window

[in] Numero di sottofinestra grafico. 0 significa la finestra principale del grafico. La sottofinestra specificata deve esistere, altrimenti la funzione restituisce false.

time1

[in] La coordinata temporale del primo ancoraggio.

price1

[in] La coordinata prezzo del primo punto di ancoraggio.

timeN=0

[in] La coordinata temporale dell' N-esimo punto di ancoraggio.

priceN=0

[in] La coordinata prezzo dell' N-esimo punto di ancoraggio.

time30=0

[in] coordinata temporale del trentesimo punto di ancoraggio.

price30=0

[in] La coordinata prezzo del trentesimo punto di ancoraggio.

Valore restituito

La funzione restituisce true se il comando è stato aggiunto con successo alla coda del chart specificato, altrimenti false. Se un oggetto è già stato creato, si tenta di modificare le coordinate.

Nota

Una chiamata asincrona viene sempre utilizzata per ObjectCreate(), che è ciò per cui la funzione restituisce solo i risultati di aggiunta comando ad una coda(queue) chart. In questo caso, true significa solo che il comando è stato accodato correttamente, ma il risultato della sua esecuzione non è noto.

Per verificare il risultato di esecuzione del comando, è possibile utilizzare la funzione ObjectFind() o qualsiasi altra funzione che richiede proprietà dell'oggetto, come ObjectGetXXX. Tuttavia, dovresti tenere presente che tali funzioni vengono aggiunte alla fine della coda di quel grafico ed aspettano il risultato dell'esecuzione (dovuto alla chiamata sincrona) e quindi possono richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.

Un nome di oggetto non deve superare i 63 caratteri.

La numerazione delle sottofinestre grafico (se ci sono sotto-finestre con indicatori nella tabella) inizia con 1. La finestra grafico principale del grafico è, e sempre ha, indice 0.

Il gran numero di punti di ancoraggio (fino a 30) è implementato per uso futuro. At stesso tempo, il limite di 30 punti di ancoraggio possibili per gli oggetti grafici è determinato dal limite al numero di parametri (non più di 64) che può essere utilizzato quando si chiama una funzione.

Quando un oggetto viene rinominato, due eventi si formano simultaneamente. Questi eventi possono essere gestiti in un Expert Advisor o indicatore della funzione OnChartEvent():

un evento di eliminazione di un oggetto con il vecchio nome;

un evento di creazione di un oggetto con un nuovo nome.

Vi è un certo numero di punti di ancoraggio che devono essere specificati al momento della creazione di ogni Tipo di oggetto: