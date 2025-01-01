- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
Questa funzione converte i valori di tipo integer in una stringa di lunghezza specificata e restituisce la stringa ottenuta.
|
string IntegerToString(
Parametri
number
[in] Numero per la conversione.
str_len=0
[in] Lunghezza della stringa. Se la lunghezza della stringa risultante è maggiore di quella specificata, la stringa non viene tagliata. Se è inferiore, simboli riempitivi vengono aggiunti a sinistra.
fill_symbol=' '
[in] Filler symbol. Per impostazione predefinita è uno spazio.
Valore restituito
String.
Esempio:
|
#define DATA_TOTAL 1001
Vedi anche