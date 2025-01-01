#define DATA_TOTAL 1001



//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- visualizza le righe con l'indice multiplo di 100 nel ciclo per DATA_TOTAL

//--- la stringa visualizza il valore dell'indice nel formato di quattro caratteri

//--- se la lunghezza della stringa è inferiore a 4 caratteri, allora il valore dell'indice del ciclo

//--- nella stringa è preceduto da zeri iniziali

for(int i=0; i<DATA_TOTAL; i++)

{

if(i%100==0)

Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));

}

/*

risultato:

Converted index value: 0000

Converted index value: 0100

Converted index value: 0200

Converted index value: 0300

Converted index value: 0400

Converted index value: 0500

Converted index value: 0600

Converted index value: 0700

Converted index value: 0800

Converted index value: 0900

Converted index value: 1000

*/

}