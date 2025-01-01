DocumentazioneSezioni
Questa funzione converte i valori di tipo integer in una stringa di lunghezza specificata e restituisce la stringa ottenuta.

string  IntegerToString(
   long    number,              // numero
   int     str_len=0,           // lunghezza della stringa risultante
   ushort  fill_symbol=' '      // filler
   );

Parametri

number

[in]  Numero per la conversione.

str_len=0

[in]  Lunghezza della stringa. Se la lunghezza della stringa risultante è maggiore di quella specificata, la stringa non viene tagliata. Se è inferiore, simboli riempitivi vengono aggiunti a sinistra.

fill_symbol=' '

[in]  Filler symbol. Per impostazione predefinita è uno spazio.

Valore restituito

String.

 

Esempio:

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- visualizza le righe con l'indice multiplo di 100 nel ciclo per DATA_TOTAL
//--- la stringa visualizza il valore dell'indice nel formato di quattro caratteri
//--- se la lunghezza della stringa è inferiore a 4 caratteri, allora il valore dell'indice del ciclo
//--- nella stringa è preceduto da zeri iniziali
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
  risultato:
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

Vedi anche

StringToInteger