FileIsExist
Verifica l'esistenza di un file.
bool FileIsExist(
Parametri
file_name
[in] Il nome del file che viene verificato
common_flag=0
[in] Flag determinante la posizione del file. Se common_flag = FILE_COMMON, allora il file si trova in una cartella condivisa per tutti i terminali client \Terminal\Common\Files. In caso contrario, il file si trova in una cartella locale.
Valore restituito
Restituisce true, se il file specifico esiste.
Nota
>Il file controllato può rivelarsi essere una sottodirectory. In questo caso, la funzione FileIsExist() restituirà false, mentre l'errore 5018 verrà loggato nella variabile _LastError variable - "Questa è una directory, non un file" (vedi l'esempio per la funzione FileFindFirst).
Per motivi di sicurezza, il lavoro con i file è strettamente controllato nel linguaggio MQL5. I file con cui sono condotte le operazioni di file utilizzando i mezzi MQL5, non possono esservi al di fuori della sandbox del file.
Se common_flag = FILE_COMMON, allora la funzione guarda al file in una cartella condivisa per tutti i terminali client \Terminal\Common\Files, altrimenti la funzione cerca il file in una cartella locale (MQL5\Files o MQL5\Tester\Files in caso di testing).
Esempio:
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
