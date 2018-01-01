//+------------------------------------------------------------------+

#property description "Esempio di misurazione della frequenza di aggiornamento profondità del mercato(market depth) utilizzando OnBookEvent()"

#property description "Il codice è tratto dall'articolo https://www.mql5.com/en/articles/2635"

//--- parametri di input

input ulong ExtCollectTime =30; // tempo di test in secondi

input ulong ExtSkipFirstTicks=10; // numero di ticks saltati all'inizio

//--- contrassegno dell'iscrizione agli eventi BookEvent

bool book_subscribed=false;

//--- array per accettare richieste dal market depth

MqlBookInfo book[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mostra l'inizio

Comment(StringFormat("In attesa dell'arrivo dei primi ticks %I64u",ExtSkipFirstTicks));

PrintFormat("In attesa dell'arrivo dei primi ticks %I64u",ExtSkipFirstTicks);

//--- abilita la trasmissione del market depth

if(MarketBookAdd(_Symbol))

{

book_subscribed=true;

PrintFormat("%s: la funzione MarketBookAdd(%s) ha restituito true",__FUNCTION__,_Symbol);

}

else

PrintFormat("%s: la funzione MarketBookAdd(%s) ha restituito false! GetLastError()=%d",__FUNCTION__,_Symbol,GetLastError());

//--- inizializzazione avvenuta con successo

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitializzazione Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- mostra il codice della ragione di deinitializzazione

Print(__FUNCTION__,": Codice ragione di Deinizializzazione = ",reason);

//--- cancella l'iscrizione per ottenere eventi del market depth

if(book_subscribed)

{

if(!MarketBookRelease(_Symbol))

PrintFormat("%s: MarketBookRelease(%s) ha restituito false! GetLastError()=%d",_Symbol,GetLastError());

else

book_subscribed=false;

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| BookEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnBookEvent(const string &symbol)

{

static ulong starttime=0; // orario d'inizio del test

static ulong tickcounter=0; // aggiornamento contatore del market depth

//--- lavora con eventi di market depth solo se ci iscriviamo ad essi noi stessi

if(!book_subscribed)

return;

//--- conta gli aggiornamenti solo per un certo simbolo

if(symbol!=_Symbol)

return;

//--- salta i primi tick per cancellare la coda e prepararsi

tickcounter++;

if(tickcounter<ExtSkipFirstTicks)

return;

//--- ricorda l'ora di inizio

if(tickcounter==ExtSkipFirstTicks)

starttime=GetMicrosecondCount();

//--- richiesta per i dati di market depth

MarketBookGet(symbol,book);

//--- quando fermarsi?

ulong endtime=GetMicrosecondCount()-starttime;

ulong ticks =1+tickcounter-ExtSkipFirstTicks;

// quanto tempo è passato in microsecondi dall'inizio del test?

if(endtime>ExtCollectTime*1000*1000)

{

PrintFormat("%I64u ticks per %.1f secondi: %.1f ticks/sec ",ticks,endtime/1000.0/1000.0,ticks*1000.0*1000.0/endtime);

ExpertRemove();

return;

}

//--- visualizza i contatori nel campo dei commenti

if(endtime>0)

Comment(StringFormat("%I64u ticks per %.1f secondi: %.1f ticks/sec ",ticks,endtime/1000.0/1000.0,ticks*1000.0*1000.0/endtime));

}