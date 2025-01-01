DocumentazioneSezioni
Estrae una sottostringa da una stringa di testo a partire dalla posizione specificata.

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // stringa
   int     start_pos,        // posizione da cui iniziare
   int     length=-1         // lunghezza della stringa estratta
   );

Parametri

string_value

[in]  Stringa da quale estrarre la sottostringa.

start_pos

[in] Posizione iniziale della sottostringa. Può essere da 0 a StringLen(testo) -1.

length=-1

[in] Lunghezza della sottostringa estratta. Se il valore del parametro è uguale a -1 o il parametro non è impostato, la stringa verrà estratta dalla posizione indicata fino a fine stringa.

Valore restituito

Copia della sottostringa estratta, se possibile. In caso contrario, restituisce una stringa vuota.

Esempio:

void OnStart()
  {
//--- ottenere il nome del simbolo corrente
   string name = Symbol();
   
//--- ottenere il simbolo della valuta base e quotata
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- visualizzare il simbolo delle valute ottenute nei log
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
  /*
  Risultato
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
  */
  }

