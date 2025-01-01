- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSubstr
Estrae una sottostringa da una stringa di testo a partire dalla posizione specificata.
|
string StringSubstr(
Parametri
string_value
[in] Stringa da quale estrarre la sottostringa.
start_pos
[in] Posizione iniziale della sottostringa. Può essere da 0 a StringLen(testo) -1.
length=-1
[in] Lunghezza della sottostringa estratta. Se il valore del parametro è uguale a -1 o il parametro non è impostato, la stringa verrà estratta dalla posizione indicata fino a fine stringa.
Valore restituito
Copia della sottostringa estratta, se possibile. In caso contrario, restituisce una stringa vuota.
Esempio:
|
void OnStart()
