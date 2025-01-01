|
//+------------------------------------------------------------------+
// | Funzione di avvio del programma Script |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- apre la finestra di dialogo per selezionare i file con l'estensione DAT
string selected_files[];
if(!FileSelectDialog("Seleziona i file da scaricare", NULL,
"Data files (*.dat)|*.dat|All files (*.*)|*.*",
FSD_ALLOW_MULTISELECT, selected_files, "tester.dat")>0)
{
Print("File non selezionati. Exit");
return;
}
//--- ottiene la dimensione dei file
ulong filesize[];
int filehandle[];
int files=ArraySize(selected_files);
ArrayResize(filesize, files);
ZeroMemory(filesize);
ArrayResize(filehandle, files);
double total_size=0;
for(int i=0; i<files; i++)
{
filehandle[i]=FileOpen(selected_files[i], FILE_READ|FILE_BIN);
if(filehandle[i]!=INVALID_HANDLE)
{
filesize[i]=FileSize(filehandle[i]);
//PrintFormat("%d, %s handle=%d %d bytes", i, selected_files[i], filehandle[i], filesize[i]);
total_size+=(double)filesize[i];
}
}
//--- controlla la grandezza comune dei file
if(total_size==0)
{
PrintFormat("La grandezza totale dei file è 0. Exit");
return;
}
//--- crea o apre il database nella cartella comune del terminale
string filename="dat_files.sqlite";
int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);
if(db==INVALID_HANDLE)
{
Print("DB: ", filename, " apertura fallita con codice ", GetLastError());
return;
}
else
Print("Database: ", filename, " aperto con successo");
//--- se esiste la tabella FILES, eliminala
if(DatabaseTableExists(db, "FILES"))
{
//--- elimina la tabella
if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE FILES"))
{
Print("Fallimento nell'eliminare la tabella FILES con codice ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
}
//--- crea la tabella FILES
if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE FILES("
"NAME TEXT NOT NULL,"
"SIZE INT NOT NULL,"
"PERCENT_SIZE REAL NOT NULL,"
"DATA BLOB NOT NULL);"))
{
Print("DB: fallimento nel creare la tabella FILES con codice ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- visualizza l'elenco di tutti i campi nella tabella FILES
if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(FILES)", 0)<0)
{
PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(FILES)\") fallito, codice errore=%d alla riga %d", GetLastError(), __LINE__);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- crea una richiesta parametrizzata per aggiungere file alla tabella FILES
string sql="INSERT INTO FILES (NAME,SIZE,PERCENT_SIZE,DATA)"
" VALUES (?1,?2,?3,?4);"; // richieste parametri
int request=DatabasePrepare(db, sql);
if(request==INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("DatabasePrepare() fallito con codice=%d", GetLastError());
Print("SQL request: ", sql);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- passa attraverso tutti i file e li aggiunge alla tabella FILES
bool request_error=false;
DatabaseTransactionBegin(db);
int count=0;
uint size;
for(int i=0; i<files; i++)
{
if(filehandle[i]!=INVALID_HANDLE)
{
char data[];
size=FileReadArray(filehandle[i], data);
if(size==0)
{
PrintFormat("FileReadArray(%s) fallita con codice %d", selected_files[i], GetLastError());
continue;
}
count++;
//--- imposta i valori dei parametri prima di aggiungere il file alla tabella
if(!DatabaseBind(request, 0, selected_files[i]))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 1, size))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 2, double(size)*100./total_size))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBindArray(request, 3, data))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
//--- esegue una richiesta di inserimento della voce e verifica la presenza di un errore
if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
{
PrintFormat("DatabaseRead() fallito con codice=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
else
PrintFormat("%d. %s: %d byte", count, selected_files[i],size);
//--- resetta la richiesta prima del prossimo aggiornamento dei parametri
if(!DatabaseReset(request))
{
PrintFormat("DatabaseReset() fallito con codice=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
}
}
//--- stato delle transazioni
if(request_error)
{
PrintFormat("Tabella FILES: fallita per aggiungere %d files", count);
DatabaseTransactionRollback(db);
DatabaseClose(db);
return;
}
else
{
DatabaseTransactionCommit(db);
PrintFormat("Tabella FILES: aggiunti %d file", count);
}
//--- chiude il file del database e informa di ciò
DatabaseClose(db);
PrintFormat("Database: %s creato e chiuso", filename);
}