Legge un frame e sposta il puntatore al successivo. Ci sono due varianti della funzione.

1. Chiamata a ricevere un valore numerico

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // Il numero di un pass nell'ottimizzazione, durante il quale è stato aggiunto un frame
   string&  name,      // Nome pubblico/etichetta
   long&    id,        // ID pubblico
   double&  value      // Valore
   );

2. Chiamata per ricevere tutti i dati di un frame

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // Il numero di un pass nell'ottimizzazione, durante il quale è stato aggiunto un frame
   string&  name,      // Nome pubblico/etichetta
   long&    id,        // ID pubblico
   double&  value,     // Valore
   void&    data[]     // Array di un qualsiasi tipo
   );

Parametri

pass

[out] Il numero di un passaggio durante l'ottimizzazione nel tester strategia.

name

[out]  Il nome dell'identificatore.

id

[out]  Il valore dell'identificatore.

valore

[out]  Un singolo valore numerico.

data

[out]  Un array di un qualunque tipo.

Valore restituito

Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Nota

Nella seconda versione della chiamata, è necessario gestire correttamente i dati ricevuti nell' array data[].