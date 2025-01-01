FrameNext
Legge un frame e sposta il puntatore al successivo. Ci sono due varianti della funzione.
1. Chiamata a ricevere un valore numerico
|
bool FrameNext(
2. Chiamata per ricevere tutti i dati di un frame
|
bool FrameNext(
Parametri
pass
[out] Il numero di un passaggio durante l'ottimizzazione nel tester strategia.
name
[out] Il nome dell'identificatore.
id
[out] Il valore dell'identificatore.
valore
[out] Un singolo valore numerico.
data
[out] Un array di un qualunque tipo.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Nella seconda versione della chiamata, è necessario gestire correttamente i dati ricevuti nell' array data[].