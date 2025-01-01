MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalInfoSetDouble
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoSetDouble
Imposta il valore della proprietà di tipo double delle impostazioni di copia del segnale.
bool SignalInfoSetDouble(
Parametri
property_id
[in] Identificatore proprietà di parametri di copia del segnale. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.
valore
[in] Il valore delle proprietà di impostazioni di copia dei segnali.
Valore restituito
Restituisce true se la proprietà è stata modificata, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().