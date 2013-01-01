DocumentazioneSezioni
La funzione scrive il valore di un parametro float ad un file-bin, a partire dalla posizione corrente del puntatore del file.

uint  FileWriteFloat(
   int    file_handle,     // File handle
   float  value            // Valore da scrivere
   );

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

valore

[in] Il valore di tipo float.

Valore restituito

In caso di successo la funzione restituisce il numero di byte scritti (in questo caso sizeof(Float)=4). Il puntatore del file viene spostato dello stesso numero di byte.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Demo_FileWriteFloat.mq5 |
//|                                      Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // coppia di valute
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // time frame
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inzio copiatura dati
//--- parameters for writing data to the file
input string          InpFileName="Close.bin"// nome file
input string          InpDirectoryName="Data"// nome directory
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   close_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- copia i prezzi di chiusura per ogni barra
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori di prezzo di chiusura (close). Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copia l'orario per ogni barra
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori tempo. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- riceve la grandezza del buffer
   size=ArraySize(close_buff);
//--- apre il file per la scrittura dei valori (se il file è assente, verrà automaticamente creato)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("il file %s viene aperto per la lettura",InpFileName);
      PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- scrive orario e valore dei prezzi di chiusura close, nel file
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteFloat(file_handle,(float)close_buff[i]);
        }
      //--- chiude il file
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

