//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteFloat.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale

input string InpSymbolName="EURUSD"; // coppia di valute

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // time frame

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inzio copiatura dati

//--- parameters for writing data to the file

input string InpFileName="Close.bin"; // nome file

input string InpDirectoryName="Data"; // nome directory

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- copia i prezzi di chiusura per ogni barra

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori di prezzo di chiusura (close). Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copia l'orario per ogni barra

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori tempo. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- riceve la grandezza del buffer

size=ArraySize(close_buff);

//--- apre il file per la scrittura dei valori (se il file è assente, verrà automaticamente creato)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("il file %s viene aperto per la lettura",InpFileName);

PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- scrive orario e valore dei prezzi di chiusura close, nel file

for(int i=0;i<size;i++)

{

FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);

FileWriteFloat(file_handle,(float)close_buff[i]);

}

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());

}