#property description "L'indicatore evidenzia le candele che sono locali"

#property description "alti e bassi. Intervallo per la ricerca della lunghezza"

#property description "valori estremi devono essere trovati usando i parametri di input "

//--- impostazioni indicatore

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//---- plot

#property indicator_label1 "Extremums"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- costanti predefinite

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- parametri di input

input int InpNum=4; // Lunghezza semi-intervallo

//--- buffers indicatore

double ExtOpen[];

double ExtHigh[];

double ExtLow[];

double ExtClose[];

double ExtColor[];

//--- variabili globali

int ExtStart=0; // indice della prima candela che non è un estremo

int ExtCount=0; // numero di non-estremi nell'intervallo

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riempimento di candele non estreme |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void FillCandles(const double &open[],const double &high[],

const double &low[],const double &close[])

{

//--- riempimento di candele

ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,ExtOpen);

SetIndexBuffer(1,ExtHigh);

SetIndexBuffer(2,ExtLow);

SetIndexBuffer(3,ExtClose);

SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- specificare il valore che non è mostrato

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- specificare i nomi dei buffer indicatore per la visualizzazione nella finestra dati

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- imposta l'indicizzazione dritta nelle time series

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- Variabile di inizio calcolo barra

int start=prev_calculated;

//--- il calcolo non viene effettuato per le prime InpNum*2 barre

if(start==0)

{

start+=InpNum*2;

ExtStart=0;

ExtCount=0;

}

//--- se la barra è appena nata, controlla il prossimo potenziale estremo

if(rates_total-start==1)

start--;

//--- l'indice della barra che dev'essere controllato per l'estremo

int ext;

//--- calcolo loop valore indicatore

for(int i=start;i<rates_total-1;i++)

{

//--- inizialmente sulla barra i senza disegnarla

ExtOpen[i]=0;

ExtHigh[i]=0;

ExtLow[i]=0;

ExtClose[i]=0;

//--- indice dell'estremo per il controllo

ext=i-InpNum;

//--- controllo per il massimo locale

if(IsMax(high,ext))

{

//--- evidenzia di una candela estrema

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=1;

//--- evidenzia altre candele fino all'estremo con un colore neutro

FillCandles(open,high,low,close);

//--- cambia i colori della variabile

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- passa alla prossima iterazione

continue;

}

//--- controlla il minimo locale

if(IsMin(low,ext))

{

//--- evidenzia di una candela estrema

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=2;

//--- evidenzia altre candele fino all'estremo con un colore neutro

FillCandles(open,high,low,close);

//--- cambia i valori della variabile

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- passa alla prossima iterazione

continue;

}

//--- incrementa il numero dei non-estremi all'intervallo

ExtCount++;

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla se l'auttuale elemento dell'array è un alto locale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool IsMax(const double &price[],const int ind)

{

//--- variabile inizio dell' intervallo

int i=ind-InpNum;

//--- periodo di fine dell'intervallo

int finish=ind+InpNum+1;

//--- controlla la prima metà dell'intervallo

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- controlla la seconda metà dell'intervallo

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- questo èun estremo

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla se i correnti elementi dell'array sono bassi locali |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool IsMin(const double &price[],const int ind)

{

//--- variabile inizio dell' intervallo

int i=ind-InpNum;

//--- variabile di fine intervallo

int finish=ind+InpNum+1;

//--- controlla la prima metà dell'intervallo

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- controlla la seconda metà dell'intervallo

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- questo èun estremo

return(true);

}