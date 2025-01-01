- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryDealGetTicket
La funzione seleziona un accordo per l'ulteriore elaborazione e restituisce il ticket nella cronistoria. Prima di chiamare HistoryDealGetTicket(), per prima cosa è necessario ricevere la cronitoria di affari ed ordini con le funzioni HistorySelect() o HistorySelectByPosition().
|
ulong HistoryDealGetTicket(
Parametri
index
[in] Numero di un affare nella lista degli affari
Valore restituito
Valore del tipo ulong . Se la funzione fallisce, viene restituito 0.
Nota
Attenzione a non confondere ordini, affari e posizioni. Ogni affare è il risultato dell'esecuzione di un ordine, ogni posizione è il risultato di riepilogo di uno o più affari.
Esempio:
|
voidOnStart()
{
ulong deal_ticket; // ticket dell'affare
ulong order_ticket; // ticket dell'ordine su cui l'affare è stato eseguito
datetime transaction_time; // orario di esecuzione dell'affare
long deal_type ; // tipo di operazione di trade
long position_ID; // ID della posizione
string deal_description; // descrizione dell'operazione
double volume; // volume dell'operazione
string symbol; // simbolo dell'affare
//--- imposta la data di inizio e di fine per richiedere la cronistoria degli affari
datetime from_date=0; // dall'inizio inizio
datetime to_date=TimeCurrent();// fino al momento corrente
//--- richiede la cronistoria degli affari all'interno del periodo specificato
HistorySelect(from_date,to_date);
//--- numero totale nella lista degli affari
int deals=HistoryDealsTotal();
//--- ora elabora ogni trade
for(int i=0;i<deals;i++)
{
deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);
volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);
//--- esegue la buona formattazione per il numero dell'affare
string print_index=StringFormat("% 3d",i);
//--- mostra informazioni sull'affare
Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,deal_description);
}
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce la descrizione della stringa dell'operazione |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)
{
string descr;
//---
switch(deal_type)
{
case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("balance");
case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("credit");
case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("charge");
case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correction");
case DEAL_TYPE_BUY: descr="buy"; break;
case DEAL_TYPE_SELL: descr="sell"; break;
case DEAL_TYPE_BONUS: return ("bonus");
case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("additional commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("daily commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("monthly commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("daily agent commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("monthly agent commission");
case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("interest rate");
case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="cancelled buy deal"; break;
case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="cancelled sell deal"; break;
}
descr=StringFormat("%s %G %s (ordine #%d, ID della posizione %d)",
descr, // descrizione corrente
volume, // volume dell'affare
symbol, // simbolo dell'affare
ticket, // ticket dell'ordine che ha causato l'affare
pos_ID // ID della posizione, nel quale è incluso l'affare
);
return(descr);
//---
}
HistorySelect(),HistoryDealsTotal(), HistoryDealSelect(), Proprietà Affari