Restituisce il numero dei simboli disponibili (selezionati nel Market Watch o tutti).

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // True - solo i simboli nel MarketWatch
   );

Parametri

selected

[in] Modalità tipo richiesta. Può essere true o false.

Valore restituito

Se il parametro 'selezionato' è true, la funzione restituisce il numero di simboli selezionati nel MarketWatch. Se il valore è false, restituisce il numero totale di tutti i simboli.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere il numero di simboli disponibili
   int total    = SymbolsTotal(false);       // tutti i simboli sul server
   int selected = SymbolsTotal(true);        // tutti i simboli aggiunti alla finestra Market Watch
 
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
  risultato:
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }