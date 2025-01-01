- SymbolsTotal
SymbolsTotal
Restituisce il numero dei simboli disponibili (selezionati nel Market Watch o tutti).
|
int SymbolsTotal(
Parametri
selected
[in] Modalità tipo richiesta. Può essere true o false.
Valore restituito
Se il parametro 'selezionato' è true, la funzione restituisce il numero di simboli selezionati nel MarketWatch. Se il valore è false, restituisce il numero totale di tutti i simboli.
Esempio
|
//+------------------------------------------------------------------+