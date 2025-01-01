TimeTradeServer
Restituisce l'orario corrente calcolato del server di trade. A differenza di TimeCurrent(), il calcolo del valore dell'ora viene eseguito nel terminale cliente e dipende dalle impostazioni dell'ora del computer. Ci sono due varianti della funzione.
Chiamata senza parametri
|
datetime TimeTradeServer();
Chiamata con parametro di tipo MqlDateTime
|
datetime TimeTradeServer(
Parametri
dt_struct
[out] Variabile di tipo struttura MqlDateTime.
Valore restituito
Valore di tipo datetime
Nota
Se la variabile MqlDateTime di tipo struttura è stata passata come parametro, viene riempita di conseguenza.
Per organizzare contatori e timers ad alta risoluzione, utilizzare la funzione GetTickCount(), che produce valori in millisecondi.
Durante il test nel tester di strategia, TimeTradeServer() è sempre uguale a TimeCurrent() ora del server simulata.
Esempio:
|
void OnStart()