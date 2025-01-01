DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXDraw 

DXDraw

Esegue il rendering dei vertici del vertex buffer impostato DXBufferSet().

bool  DXDraw(
   int   context,               // handle del contesto grafico 
   uint  start=0,               // indice del primo vertice
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // numero di vertici
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

start

[in] Indice del primo vertice per il rendering.

count

[in] Numero di vertici da renderizzare.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

Gli shader devono essere impostati preliminarmente usando DXShaderSet() per il rendering dei vertici.