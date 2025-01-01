- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
Esegue il rendering dei vertici del vertex buffer impostato DXBufferSet().
bool DXDraw(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
start
[in] Indice del primo vertice per il rendering.
count
[in] Numero di vertici da renderizzare.
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
Gli shader devono essere impostati preliminarmente usando DXShaderSet() per il rendering dei vertici.