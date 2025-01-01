//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- in un ciclo per tutte le posizioni del conto

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- ottenere il ticket della posizione successiva selezionando automaticamente una posizione per accedere alle sue proprietà

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- ottenere il tipo di posizione e visualizzare l'intestazione per la lista delle proprietà reali della posizione

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- stampare tutte le proprietà reali della posizione selezionata sotto l'intestazione

PositionPropertiesDoublePrint(15);

}

/*

risultato:

Double properties of an open position Buy #2807075208:

Volume: 1.00

Price open: 1.10516

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10518

Swap: 0.00

Profit: 2.00 USD

*/

}

//+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Visualizzare le proprietà reali della posizione selezionata nel journal |

//+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

double value=0;



//--- ottenere la valuta del conto, il simbolo della posizione e il numero di decimali per il simbolo

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

string symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits =(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- definire il testo dell'intestazione e la larghezza del campo dell'intestazione

//--- se la larghezza dell'intestazione viene passata alla funzione uguale a zero, allora la larghezza sarà la dimensione della riga dell'intestazione + 1

header="Volume:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- ottenere e visualizzare il volume della posizione con la larghezza dell'intestazione specificata nel journal

if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUME, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- visualizzare il valore del prezzo della posizione nel journal

header="Price open:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- visualizzare il valore dello StopLoss nel journal

header="StopLoss:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- visualizzare il valore del TakeProfit nel journal

header="TakeProfit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_TP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- visualizzare il valore del 'Prezzo corrente' nel journal

header="Price current:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- visualizzare il valore di swap accumulato nel journal

header="Swap:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- visualizzare il valore attuale del profitto nel journal

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFIT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);

}