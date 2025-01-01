- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetDouble
La funzione restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta, preselezionata usando PositionGetSymbol o PositionSelect. La proprietà della funzione deve essere di tipo double. Ci sono 2 varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
double PositionGetDouble(
2. Restituisce true o false, a seconda del successo della esecuzione della funzione. Se si ha successo, il valore della proprietà viene posto in una variabile ricevente passata per riferimento dall'ultimo parametro.
|
bool PositionGetDouble(
Parametri
property_id
[in] Identificativo della proprietà della posizione. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE.
double_var
[out] Variabile di tipo double, che accetta il valore della proprietà richiesta.
Valore restituito
Valore di tipo double. Se la funzione fallisce, viene restituito 0.
Nota
Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.
Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.
Per garantire la ricezione dei nuovi dati sulla posizione, si raccomanda di chiamare PositionSelect() giusto prima di fare riferimento ad essi.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Proprietà delle Posizioni