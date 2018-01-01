CalendarValueHistory

Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi in un intervallo di tempo specificato con la possibilità di ordinare per Paese e/o valuta.

bool CalendarValueById(

MqlCalendarValue& values[],

datetime datetime_from,

datetime datetime_to=0

const string country_code=NULL,

const string currency=NULL

);

Parametri

values[]

[out] MqlCalendarValue: è il tipo di array per ricevere i valori degli eventi

datetime_from

[in] La data iniziale di un intervallo temporale viene selezionata da un ID specificato, mentre datetime_from < datetime_to.

datetime_to=0

[in] La data di fine di un intervallo di tempo viene selezionata da un ID specificato. Se datetime_to non è impostato (o è 0), tutti i valori degli eventi che iniziano da quelli specificati dalla data datetime_from nel database del calendario vengono restituiti (compresi i valori degli eventi futuri).

country_code=NULL

[in] Nome codice Paese (ISO 3166-1 alpha-2)

currency=NULL

[in] Nome del codice valuta del Paese.

Valore di ritorno

Restituisce true se ha successo, altrimenti - false. Per ottenere informazioni su un errore, chiamare la funzione GetLastError(). Possibili errori:

4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (errore di runtime generale),

4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memoria insufficiente per l'esecuzione di una richiesta),

5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite della richiesta ecceduto),

5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (la dimensione dell'array è insufficiente per la ricezione delle descrizioni di tutti i valori, solo quelli che sono riusciti a rientrare sono stati ricevuti),

errori di esecuzione fallita di ArrayResize()

Nota

Tutte le funzioni per lavorare con il calendario economico utilizzano l'ora del trade server (TimeTradeServer). Ciò significa che il tempo nella struttura MqlCalendarValue e gli input di tempo nelle funzioni CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory sono impostate nel fuso orario del trade server, piuttosto che nell'ora locale dell' utente.

Se l'array events[] di lunghezza fissa è stato passato alla funzione e non c'era spazio sufficiente per salvare l'intero risultato, l'errore ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400) viene attivato.

Se datetime_to non è impostato (o è 0), tutti i valori degli eventi che iniziano da quelli specificati dalla data datetime_from nel database del calendario vengono restituiti (compresi i valori degli eventi futuri).

Per i filtri country_code e currency, i valori NULL e "" sono equivalenti e significano l'assenza del filtro.

Per country_code, deve essere utilizzato il campo code della struttura MqlCalendarCountry, ad esempio "US", "RU" o "EU".

Per currency, deve essere utilizzato il campo currency della struttura MqlCalendarCountry, ad esempio "USD", "RUB" o "EUR".

I filtri sono applicati per congiunzione, es. l' 'AND' logico viene utilizzato per selezionare solo i valori degli eventi per cui vengono soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni (Paese e valuta).

Se un valore di un evento non ha nessuno dei campi specificati di seguito

struct MqlCalendarValue

{

...

long actual_value; // valore attuale dell'evento

long prev_value; // valore precedente dell'evento

long revised_prev_value; // valore rivisto dell'evento precedente

long forecast_value; // valore di previsione dell'evento

...

};

allora il valore del campo mancante viene restituito come INT64_MIN (-9223372036854775808). Vedere il valore campo revised_prev_value nell'esempio seguente.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione Start del programma Script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- codice Paese per EU (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- ottiene tutti i valori degli eventi EU

MqlCalendarValue values[];

//--- imposta i limiti dell'intervallo da cui prendiamo gli eventi

datetime date_from=D'01.01.2018'; // prende tutti gli eventi dal 2018

datetime date_to=0; // 0 indica tutti gli eventi noti, inclusi quelli che non si sono ancora verificati

//--- richiede la cronologia degli eventi dell'UE dall'anno 2018

if(CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,EU_code))

{

PrintFormat("Valori evento ricevuti per country_code=%s: %d",

EU_code,ArraySize(values));

//--- riduce la grandezza dell'array per l'output sul Journal

ArrayResize(values,10);

//--- visualizza i valori degli eventi nel Journal

ArrayPrint(values);

}

else

{

PrintFormat("Errore! Impossibile ricevere eventi per country_code=%s",EU_code);

PrintFormat("Codice errore: %d",GetLastError());

}

//---

}

/*

Risultato:

Valori evento ricevuti per country_code=EU: 1384

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 54215 999500001 2018.01.02 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 60600000 60600000 -9223372036854775808 60500000 1 0

[1] 54221 999500002 2018.01.04 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 56600000 56500000 -9223372036854775808 56000000 1 0

[2] 54222 999500003 2018.01.04 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 58100000 58000000 -9223372036854775808 58400000 2 0

[3] 45123 999030005 2018.01.05 10:00:00 2017.11.01 00:00:00 0 600000 400000 -9223372036854775808 100000 1 0

[4] 45124 999030006 2018.01.05 10:00:00 2017.11.01 00:00:00 0 2800000 2500000 -9223372036854775808 1500000 1 0

[5] 45125 999030012 2018.01.05 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 1 900000 900000 -9223372036854775808 1000000 2 0

[6] 45126 999030013 2018.01.05 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 1 1400000 1500000 -9223372036854775808 1500000 2 0

[7] 54953 999520001 2018.01.05 20:30:00 2018.01.02 00:00:00 0 127900000 92100000 -9223372036854775808 76400000 0 0

[8] 22230 999040003 2018.01.08 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 0 9100000 8200000 8100000 7600000 1 0

[9] 22231 999040004 2018.01.08 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 0 18400000 16300000 16400000 16800000 1 0

*/

