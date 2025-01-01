CodeBaseSezioni
Vuoi imparare il linguaggio di programmazione MQL5 o MQL4, ma non sai da dove cominciare? Qui sono disponibili vari programmi per il tuo terminale MetaTrader. Scarica e studia questi esempi di codici pubblicati e sviluppa per conto tuo degli indicatori e degli Expert Advisor. Le tue applicazioni pubblicate nella più grande libreria di codici MQL5 e MQL4 saranno disponibili in ogni terminale MetaTrader e nel MetaEditor.

I tuoi esempi di codice in MQL4 e MQL5 saranno distribuiti in tutto il mondo, permettendoti di entrare in contatto con migliaia di trader!

Logging Class for both MQL4 and MQL5

La classe CDebugLogger è un'utility di log flessibile e completa, progettata per l'uso in ambienti MQL4/5. Consente agli sviluppatori di registrare i messaggi a vari livelli di importanza (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) con la possibilità di includere timestamp, firme di funzioni, nomi di file e numeri di riga nelle voci di log. La classe supporta la registrazione sia nella console che nei file, con la possibilità di salvare i log in una cartella comune e in formato CSV. Inoltre, offre la funzionalità di silenziare i log in base a parole chiave specifiche, garantendo che le informazioni sensibili non vengano registrate. Questa classe è ideale per gli sviluppatori che desiderano implementare solidi meccanismi di registrazione nelle loro applicazioni MQL4/5, con caratteristiche personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze di debug e monitoraggio.

Max trade volume checker for your trading account

Una finestra di dialogo per visualizzare la dimensione massima del lotto consentita sul sottostante per diversi tipi di ordini (acquisto, vendita, acquisto in attesa e vendita in attesa).

IncAMAOnArray

La classe SAMAOnAgro è destinata al calcolo dei valori degli indicatori AMA (Adaptive Moving Average) da parte dei buffer degli indicatori.

IncStochasticOnArray

La classe CStochasticOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori stocastici tramite buffer di indicatori.

Simbolo inverso

L'indicatore consente di lavorare con uno strumento di trading "invertito" (1/X) che cambia in tempo reale.

Babi Ngepet

I share my code for expert advisor babi ngepet

HedgeCover EA

Protezione intelligente della posizione con logica di una siepe per posizione. Dispone di separazione del numero magico, timer di cooldown e limite massimo di copertura. Previene i loop di copertura infiniti. Licenza MIT gratuita.

MACD Signal Line indicator for MT5

Versione ridotta (solo linea di segnale) dell'indicatore MACD di Metaquotes dalla cartella MT5==&gt;Indicatori==&gt;Esempi.

Multi RSI

Otto indicatori tecnici RSI (Relative Strength Index) su un unico grafico.

Sciopero RSI

Visualizzazione dei punti di incrocio degli indicatori RSI (Relative Strength Index) di diversi periodi.

IncOsMAOnArray

La classe COsMAOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average of Oscillator (OsMA) utilizzando il buffer dell'indicatore.

Risk Calculator

Calcolate istantaneamente il potenziale di profitto e di perdita delle vostre operazioni direttamente sul grafico. Uno strumento essenziale per una gestione del rischio agile e precisa.

MA of RSI

Questo potente strumento filtra il classico RSI attraverso una media mobile, fornendo una linea di segnale più morbida e affidabile per individuare entrate, uscite e direzione del trend con una chiarezza senza precedenti.

IncMACDOnArray

La classe CMACDOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average Convergence/Divergence (MACD) utilizzando il buffer dell'indicatore.

VGridLine Intraday X6

Griglia oraria verticale con incrementi di sei ore.

VGridLine_Intraday X3

Griglia oraria verticale con incrementi di tre ore.

BuySell + SL + TP

script per aprire una posizione di acquisto al prezzo corrente nella finestra MT5 con uno stop loss (in pip) e un take profit (in pip) specificati

Simplest CSV file writer

Fornire la classe più semplice per scrivere file CSV

VGridLine_Intraday X8

Griglia oraria verticale con incrementi di otto ore.

IncADXWOnArray

La classe CADXWOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Average Directional Movement Index Wilder (ADXW) in base ai buffer dell'indicatore.

IncADXOnArray

La classe CADXOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Average Directional Movement Index (ADX) mediante buffer di indicatori.

Candle Move

CandleMove - Pips & Percentage Movement Display A visual tool that helps you quickly gauge the strength of each candle by displaying its price change directly on the chart.

Volatility Step Channel

A channel which calculates local highs and local lows with volatility-adjusted lines

Max trade volume checker for your trading account (Script version)

Uno script che, una volta eseguito, visualizza la dimensione massima del lotto consentita per l'asset.

Griglia semplice

Simple_Grid è la "griglia" più semplice di EA.

VGridLine_Intraday X4

Griglia oraria verticale con incrementi di quattro ore.

VGridLine Quotidiano

Griglia temporale verticale con incrementi di un giorno.

Settimanale VGridLine

Griglia temporale verticale con incrementi di una settimana.

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector

A simple yet effective RSI indicator that monitors overbought and oversold conditions on any symbol and timeframe. Sends instant alerts via pop-up and mobile notifications when RSI crosses your defined thresholds.

Fair Value Gap (FVG) Indicator

L'indicatore Fair Value Gap (FVG) identifica i gap di prezzo che si verificano quando c'è uno squilibrio tra pressione di acquisto e di vendita. Evidenzia le aree in cui è probabile che il prezzo torni a colmare il gap, fornendo potenziali punti di ingresso al trading basati sulle inefficienze del mercato.

Quantum Gold Silver Trader

Sistema quantistico - Utilizza stati e probabilità quantistiche per prendere decisioni.

Array IncATROn

La classe CATROnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore ATR (Average True Range) tramite buffer di indicatori.

IncMAOnArray

La classe CMAOnArray è destinata al calcolo della media mobile per buffer di indicatori.

VGridLine mensile

Griglia temporale verticale con incrementi di un mese.

Engulfing Indicator

Si tratta di un indicatore che aiuta a identificare i modelli di candele Engulfing.

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

Si tratta di un indicatore che combina gli swing alto/basso e il ritracciamento di Fibonacci per identificare potenziali zone di acquisto.

VGridLine_Annuale

Griglia temporale verticale con incrementi di un anno.

Bambino JFatl HTF

Un ibrido di filtri digitali e analogici che visualizza i valori di un arco temporale più ampio su un arco temporale più piccolo in forma ridotta.

JFatl HTF

Un ibrido di filtri digitali e analogici, che visualizza i valori di un arco temporale più ampio su un arco temporale più piccolo.

2-Pair Correlation EA

Il 2-Pair Correlation EA è un Expert Advisor gratuito che opera su BTC/USD e ETH/USD, sfruttando la loro correlazione di prezzo. L'EA apre operazioni quando le coppie divergono e le chiude quando si riallineano, automatizzando il trading con il minimo sforzo.

