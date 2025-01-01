Unisciti alla nostra fan page
La classe CDebugLogger è un'utility di log flessibile e completa, progettata per l'uso in ambienti MQL4/5. Consente agli sviluppatori di registrare i messaggi a vari livelli di importanza (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) con la possibilità di includere timestamp, firme di funzioni, nomi di file e numeri di riga nelle voci di log. La classe supporta la registrazione sia nella console che nei file, con la possibilità di salvare i log in una cartella comune e in formato CSV. Inoltre, offre la funzionalità di silenziare i log in base a parole chiave specifiche, garantendo che le informazioni sensibili non vengano registrate. Questa classe è ideale per gli sviluppatori che desiderano implementare solidi meccanismi di registrazione nelle loro applicazioni MQL4/5, con caratteristiche personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze di debug e monitoraggio.
Una finestra di dialogo per visualizzare la dimensione massima del lotto consentita sul sottostante per diversi tipi di ordini (acquisto, vendita, acquisto in attesa e vendita in attesa).
La classe SAMAOnAgro è destinata al calcolo dei valori degli indicatori AMA (Adaptive Moving Average) da parte dei buffer degli indicatori.
La classe CStochasticOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori stocastici tramite buffer di indicatori.
L'indicatore consente di lavorare con uno strumento di trading "invertito" (1/X) che cambia in tempo reale.
I share my code for expert advisor babi ngepet
Protezione intelligente della posizione con logica di una siepe per posizione. Dispone di separazione del numero magico, timer di cooldown e limite massimo di copertura. Previene i loop di copertura infiniti. Licenza MIT gratuita.
Versione ridotta (solo linea di segnale) dell'indicatore MACD di Metaquotes dalla cartella MT5==>Indicatori==>Esempi.
Otto indicatori tecnici RSI (Relative Strength Index) su un unico grafico.
Visualizzazione dei punti di incrocio degli indicatori RSI (Relative Strength Index) di diversi periodi.
La classe COsMAOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average of Oscillator (OsMA) utilizzando il buffer dell'indicatore.
Calcolate istantaneamente il potenziale di profitto e di perdita delle vostre operazioni direttamente sul grafico. Uno strumento essenziale per una gestione del rischio agile e precisa.
Questo potente strumento filtra il classico RSI attraverso una media mobile, fornendo una linea di segnale più morbida e affidabile per individuare entrate, uscite e direzione del trend con una chiarezza senza precedenti.
La classe CMACDOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average Convergence/Divergence (MACD) utilizzando il buffer dell'indicatore.
Griglia oraria verticale con incrementi di sei ore.
Griglia oraria verticale con incrementi di tre ore.
script per aprire una posizione di acquisto al prezzo corrente nella finestra MT5 con uno stop loss (in pip) e un take profit (in pip) specificati
Fornire la classe più semplice per scrivere file CSV
Griglia oraria verticale con incrementi di otto ore.
La classe CADXWOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Average Directional Movement Index Wilder (ADXW) in base ai buffer dell'indicatore.
La classe CADXOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Average Directional Movement Index (ADX) mediante buffer di indicatori.
CandleMove - Pips & Percentage Movement Display A visual tool that helps you quickly gauge the strength of each candle by displaying its price change directly on the chart.
A channel which calculates local highs and local lows with volatility-adjusted lines
Uno script che, una volta eseguito, visualizza la dimensione massima del lotto consentita per l'asset.
Simple_Grid è la "griglia" più semplice di EA.
Griglia oraria verticale con incrementi di quattro ore.
Griglia temporale verticale con incrementi di un giorno.
Griglia temporale verticale con incrementi di una settimana.
A simple yet effective RSI indicator that monitors overbought and oversold conditions on any symbol and timeframe. Sends instant alerts via pop-up and mobile notifications when RSI crosses your defined thresholds.
L'indicatore Fair Value Gap (FVG) identifica i gap di prezzo che si verificano quando c'è uno squilibrio tra pressione di acquisto e di vendita. Evidenzia le aree in cui è probabile che il prezzo torni a colmare il gap, fornendo potenziali punti di ingresso al trading basati sulle inefficienze del mercato.
Sistema quantistico - Utilizza stati e probabilità quantistiche per prendere decisioni.
La classe CATROnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore ATR (Average True Range) tramite buffer di indicatori.
La classe CMAOnArray è destinata al calcolo della media mobile per buffer di indicatori.
Griglia temporale verticale con incrementi di un mese.
Si tratta di un indicatore che aiuta a identificare i modelli di candele Engulfing.
Si tratta di un indicatore che combina gli swing alto/basso e il ritracciamento di Fibonacci per identificare potenziali zone di acquisto.
Griglia temporale verticale con incrementi di un anno.
Un ibrido di filtri digitali e analogici che visualizza i valori di un arco temporale più ampio su un arco temporale più piccolo in forma ridotta.
Un ibrido di filtri digitali e analogici, che visualizza i valori di un arco temporale più ampio su un arco temporale più piccolo.
Il 2-Pair Correlation EA è un Expert Advisor gratuito che opera su BTC/USD e ETH/USD, sfruttando la loro correlazione di prezzo. L'EA apre operazioni quando le coppie divergono e le chiude quando si riallineano, automatizzando il trading con il minimo sforzo.