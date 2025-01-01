Vuoi imparare il linguaggio di programmazione MQL5 o MQL4, ma non sai da dove cominciare? Qui sono disponibili vari programmi per il tuo terminale MetaTrader. Scarica e studia questi esempi di codici pubblicati e sviluppa per conto tuo degli indicatori e degli Expert Advisor. Le tue applicazioni pubblicate nella più grande libreria di codici MQL5 e MQL4 saranno disponibili in ogni terminale MetaTrader e nel MetaEditor.

I tuoi esempi di codice in MQL4 e MQL5 saranno distribuiti in tutto il mondo, permettendoti di entrare in contatto con migliaia di trader!